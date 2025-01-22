Занимался шпионажем? В британских водах заметили корабль России

Океанографический корабль Янтарь заметили в 70 километрах от побережья Британии в проливе Ла-Манш

Российский корабль "Янтарь", который используется для сбора информации и составления карт, вошел в территориальные воды Великобритании. Это произошло во второй раз с ноября 2024 года.

Об этом сообщает Business Insider. Корабль заметили еще 20 января в 70 километрах от побережья Британии в проливе Ла-Манш. За судном в течение нескольких дней наблюдали корабли Королевского военно-морского флота Великобритании. Далее корабль "Янтарь" направился в Северное море.

Это судно было построено на на Прибалтийском судостроительном заводе "Янтарь" в 2009-2010 годах, спущено на воду в 2012 году. Введено в эксплуатацию в 2015 году: на сегодняшний день корабль числится в составе Северного флота РФ, который базируется в Североморске Мурманской области.

Министр обороны Британии Джон Хили заявил, что корабль выполнял шпионскую миссию в пользу России. Об этом сообщает BBC. По словам министра, этот инцидент свидетельствует об очередном проявлении растущей российской агрессии.

"Я хотел бы, чтобы президент Путин услышал это послание: мы видим вас, мы знаем, что вы делаете, и мы не будем уклоняться от решительных действий по защите своей страны", — заявил Хили.

Как сообщал "Телеграф" ранее, Великобритания будет играть "полную роль" в процессе миротворчества между Россией и Украиной.