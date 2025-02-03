За 1500 км от Украины. Россияне эвакуируют работников важного завода из-за тревоги

Этот завод специализируется на переработке газа и газового конденсата

В России эвакуировали Оренбургский газоперерабатывающий завод из-за объявления воздушной тревоги. Всех работников вывезли с территории завода на автобусах.

Об этом было сообщено утром 3 февраля в российских пабликах в сети. Согласно сообщениям росСМИ, с территории Волгограда и Казахстана были запущены беспилотные летательные аппараты (БПЛА), однако их направление было неизвестным. Утренняя развозка сотрудников газового и гелиевого заводов не была допущена на территорию предприятия.

Также соответствующее видео опубликовал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам, Оренбургский газоперерабатывающий завод специализируется на переработке газа и газового конденсата. Его продукция включает в себя природный газ, элементарную серу, пропан, бутан, смеси сжиженных газов и другие компоненты, используемые в нефтехимической промышленности.

Россияне могут использовать сжиженные газы в военных отраслях, включая производство топлива, химических компонентов и материалов для военной техники.

К слову, добавим, что от границ Украины до Оренбургского газоперерабатывающего завода расстояние составляет примерно 1500 км.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в России в ночь на 3 февраля снова оказался под массированной атакой украинских ударных беспилотников. Предварительно, мишенью снова стал местный нефтеперерабатывающий завод.