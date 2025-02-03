За 1500 км від України. Росіяни евакуювали працівників важливого заводу через тривогу

Цей завод спеціалізується на переробленні газу та газового конденсату

У Росії евакуювали Оренбурзький газопереробний завод через оголошення повітряної тривоги. Усіх працівників вивезли з території заводу автобусами.

Про це було повідомлено вранці 3 лютого у російських пабліках у мережі. Згідно з повідомленнями росЗМІ, з території Волгограда та Казахстану було запущено безпілотні літальні апарати (БПЛА), проте їхній напрямок був невідомим. Ранкове розвезення співробітників газового та гелієвого заводів не було допущено на територію підприємства.

Також відповідне відео опублікував голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, Оренбурзький газопереробний завод спеціалізується на переробці газу та газового конденсату. Його продукція включає природний газ, елементарну сірку, пропан, бутан, суміші зріджених газів та інші компоненти, що використовуються в нафтохімічній промисловості.

Росіяни можуть використовувати зріджені гази у військових галузях, включаючи виробництво палива, хімічних компонентів та матеріалів для військової техніки.

До речі, додамо, що від кордонів України до Оренбурзького газопереробного заводу відстань становить приблизно 1500 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Росії в ніч проти 3 лютого знову опинився під масованою атакою українських ударних безпілотників. Попередньо мішенню знову став місцевий нафтопереробний завод.