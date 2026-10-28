Не из кармана кассира: как в "АТБ" возвращают деньги, если товар пробили по другой цене

Расходы чаще всего покрывает администрация из внутренних средств

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Если в "АТБ" на витрине остался старый ценник, а на кассе товар пробивают дороже, покупателю должны продать его по цене, указанной в торговом зале. Разницу возвращают наличными прямо в магазине.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник сети. Право покупателя требовать цену с витрины подтверждает и Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области: если цены на ценнике и в чеке расходятся, спор решают в пользу потребителя.

Как в "АТБ" возвращают переплату

По словам сотрудника сети, сначала товар проводят через кассу по полной цене, указанной в системе. Затем покупателю выдают наличными разницу между суммой в чеке и ценой на витрине.

Магазин сам решает, из каких средств возместить эту сумму. Сотрудник пояснил, что чаще всего расходы покрывает администрация. Автоматически считать такую выплату личным расходом кассира оснований нет.

Почему магазин должен учитывать старый ценник

Статья 15 Закона Украины "О защите прав потребителей" обязывает продавца до покупки предоставить необходимую, доступную, достоверную и своевременную информацию о товаре. В том числе – его цену, условия и правила приобретения. Цена за единицу товара должна быть окончательной и включать все налоги и сборы.

Выставляя товар на витрине с конкретной ценой, магазин публично предлагает заключить договор купли-продажи. Цена – одно из условий этого предложения, поэтому при расчёте продавец обязан её соблюдать.

Сотрудники должны менять ценники до начала работы. Если цену уже изменили в базе, а бумажный ценник ещё не успели заменить, покупатель всё равно вправе приобрести товар на предложенных условиях. Несвоевременное обновление информации – внутренний вопрос магазина.

Что делать, если на кассе требуют больше

Если цена на кассе не совпадает с ценником, обратитесь к администратору и потребуйте продать товар по цене с полки. Если покупка уже оплачена, требуйте вернуть разницу между ценой на ценнике и суммой в чеке.

Сфотографируйте ценник так, чтобы на снимке были видны название товара, цена и штрихкод. Сохраните фискальный чек: он подтверждает, сколько магазин фактически получил за покупку.

Если администрация отказывается возвращать переплату, покупатель вправе пожаловаться в Госпродпотребслужбу. К обращению приложите копию или фотографию чека и снимок ценника из торгового зала.

Актуальные акции в "АТБ"

Как сообщал "Телеграф", в магазинах "АТБ" регулярно проверяют и меняют тысячи ценников. Поэтому сведения на полках могут обновляться с задержкой: на кассе уже отображается новая цена, а покупатель всё ещё видит старую. Подробнее – о причине расхождения цен.