В России пропал с радаров пассажирский "аналоговнет" самолет: что с ним сейчас

Экипаж летевшего из Екатеринбурга в Москву "Суперджета" сообщил об отказе радиолокационой системы. При этом самолёт пропал с радаров диспетчеров.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

"Суперджет" с отказавшей системой радиолокации совершает экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. На борту самолёта, принадлежащего авиакомпании "Россия" (она выполняет совместный рейс с "Аэрофлотом"), находятся около 100 человек (из них 87 пассажиров)", — говорится в сообщении.

Известно, что борт готовится к посадке.

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