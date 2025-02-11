Проявление "доброй воли" со стороны России: стало известно за кем летал в Москву на личном самолете соратник Трампа

Власти США назвали это событие "хорошим знаком"

Во вторник, 11 февраля, соратник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву из Вашингтона на своем личном самолете бизнес-класса Gulfstream. Как оказалось, миллиардер приехал забрать освобождённого Кремлем американского заключённого Марка Фогеля.

Мужчины в этот же день покинули территорию РФ на самолете. Об этом сообщил советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц в соцсети "Х".

Известно, что гражданин Америки Марк Фогель был освобожден Кремлем "в результате обмена". На кого именно обменяли бывшего преподавателя, который был осужден в РФ на 14 лет за хранение наркотиков, не уточняется.

В сообщении власти США подчеркнули, что освобождение их гражданина является проявлением "доброй воли" со стороны России. Также отмечается, что данный обмен — это "хороший знак" на пути к завершению украинского конфликта.

Американец "вернется на родину уже сегодня ночью", а его семья уже успела поблагодарила президента США Дональда Трампа за освобождение узника.

Украинский публицист Андрей Плахонин прокомментировал данный обмен и назвал его "подарочком Путина Трампу".

"Вот за кем сегодня Gulfstream Уиткоффа в Москву прилетал…Фогель был преподавателем англо-американской школы в Москве и, по совместительству, сотрудником посольства США в России. В августе 2021 года в аэропорту Шереметьево в его багаж подложили пакет с 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла, и в июне 2022 года приговорили к 14 годам лишения свободы. Подобного рода заложников Кремль собирает поштучно годами, и использует как разменный дипломатический капитал — для обмена на арестованных российских шпионов и вот таких подарков," — написал Плахонин.

Кто такой Марк Фогель, которого освободил Кремль

Марк Фогель — бывший сотрудник посольства США в России и преподаватель истории из Пенсильвании, который в Москве работал учителем в одной из англо-американских школы. Его задержали в августе 2021 года в аэропорту Шереметьево. При себе у него обнаружили наркотики — 11 г марихуаны и 8 г гашишного масла.

Фогель на момент ареста уже не обладал дипломатическим статусом и в 2022 году он был приговорен к 14 годам колонии строгого режима за контрабанду наркотиков.

Фогель полностью признал вину и рассказывал, что он употреблял марихуану по медицинским показаниям после операции на позвоночнике, что подтверждается записью в его медкарте. По словам Фогеля, он не знал о существующем в России запрете на медицинскую марихуану.

В августе 2024 года советник по национальной безопасности США Джейк Салливан назвал Марка Фогеля неправомерно задержанным.

Что известно о Стиве Уиткоффе, который летал в Москву

Известно, что Стив Уиткофф — американский миллиардер, инвестор в недвижимость и застройщик, который занимал пост спецпосланника США на Ближнем Востоке.

Родился он 15 марта 1957 года в Бронксе. Получил степень доктора права в Университете Хофстра. Работал в юридической фирме по недвижимости Dreyer & Traub, где одним из его клиентов был Дональд Трамп.

В 1985 году объединился с коллегой-юристом Лоренсом Глюком, основал Stellar Management и приобрел дешевые здания в Вашингтон-Хайтс, Манхэттен. Накопил небольшой портфель зданий и в 1995 году расширил свою деятельность на Нижний Манхэттен, купив несколько дешевых офисных зданий. В 1996 году ему удалось получить финансирование от Credit Suisse First Boston для покупки 33 Maiden Lane, 27-этажной башни, спроектированной Филиппом Джонсоном.

Уиткофф живет в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене. В 1987 году он женился на Лорен Раппопорт. У них трое сыновей. В 2011 году их 22-летний сын Эндрю умер от передозировки оксиконтина.

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