Был Кот - стал "крот": пушистый блогер Степан присоединился к донецкому "Шахтеру"

В команде "Шахтера" неожиданное пополнение

Известный украинский кот-блогер Степан стал частью ФК "Шахтер" и принял участие в благотворительной инициативе. Вместе с клубом он принял участие в сборе средств на эвакуационный бронетранспортер M113 для 3-й отдельной штурмовой бригады.

Как сообщает Instagram-страница Степана, за донаты предусмотрены особые подарки: от цифрового "билета на Донбасс-Арену" за 100 гривен до возможности посетить тренировку команды или даже принять участие в фотосессии с игроками.

"Моими лапками совместно с усилиями ФК "Шахтер" вывозим сбор на М113", — заявил кот в своем первом обращении как новый "игрок" клуба.

Кот Степан стал частью ФК "Шахтер"

Украинский блогер-кот Степан

Фанатов "Шахтера" часто называют "кротами" — сначала это делали в шутку, из-за ассоциации с шахтерским трудом под землей, но впоследствии это прозвище стало частью клубной идентичности. Теперь и Степан в их рядах.

Ранее "Телеграф" писал, что на родном стадионе "Шахтера" в оккупированном Россией Донецке вырос лес. Оккупационная "власть" настолько не заинтересована в поддержании порядка в городе, что игнорирует стадион годами — до 2014 года там все еще происходили игры.