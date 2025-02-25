У Росії зник з радарів пасажирський "аналоговнєт" літак: що з ним зараз

Екіпаж "Суперджету", що летів з Єкатеринбурга до Москви, повідомив про відмову радіолокаційної системи. При цьому літак зник із радарів диспетчерів.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

"Суперджет" з системою радіолокації, що відмовила, здійснює екстрену посадку в аеропорту Шереметьєво. На борту літака, що належить авіакомпанії "Росія" (вона виконує спільний рейс з "Аерофлотом"), перебувають близько 100 осіб (з них 87 пасажирів)", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що борт готується до посадки.

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