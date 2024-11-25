Укр

Санкции работают? Стало известно, почему загорелся российский самолет Sukhoi Superjet 100

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" Новость обновлена 25 ноября 2024, 16:46
Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут". Фото Коллаж "Телеграфа"

Проблемы возникли из-за санкций

Российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" вспыхнул сразу после посадки в аэропорту Анталии из-за пробитого топливного бака. Чрезвычайная ситуация произошла во время рейса из Сочи, когда из-за жесткой посадки стойка шасси повредила топливную систему воздушного судна.

Техническое состояние самолетов этого типа значительно ухудшилось из-за санкций и прекращения поставок западных комплектующих. Об этом сообщают российские СМИ.

Как сообщается, этот самолет с бортовым номером RA-89085 эксплуатируется с февраля 2017 года и имеет тревожную историю технических неисправностей. За последние три месяца зафиксировано по меньшей мере три серьезных инцидента с этим бортом. В частности, в конце сентября самолет прервал взлет из-за повышенной вибрации двигателя, а в октябре совершил вынужденную посадку из-за отказа гидросистемы.

Проблемы с шасси оказались системными для модели SSJ-100. СМИ пишут, что в понедельник утром еще один "Суперджет" той же авиакомпании совершил аварийную посадку в Красноярске из-за неисправности гидравлики передней стойки шасси.

Критическая ситуация с российскими самолетами связана с прекращением поставок западных комплектующих. В частности, двигатели и шасси для SSJ-100 ранее поставлял французский концерн Safran. Из-за санкций прекратились поставки не только новых деталей, но и запчастей для обслуживания имеющихся самолетов.

Российские СМИ сообщают, что после серии инцидентов в отставку отправили руководителей авиастроительных компаний "Яковлев" и "Туполев". Российские власти планируют заменить иностранные двигатели на отечественные аналоги лишь к 2026 году. Следует напомнить, что в мае 2019 года похожая катастрофа из SSJ-100 в аэропорту Шереметьево привела к гибели 41 человека.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Литве на частный дом упал самолет. Сообщается, что без русского следа не обошлось.

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#Авария #Самолет #Sukhoi Superjet-100