"Арсенал" - "Реал": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Первая игра состоится в Лондоне

Во вторник, 8 апреля, "Арсенал" (Лондон) и "Реал" Мадрид сыграют первый четвертьфинальный поединок Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25. Победитель противостояния в полуфинале главного еврокубка сыграет либо с ПСЖ, либо с "Астон Виллой".

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Арсенал" — "Реал". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов "Арсенал" — "Реал" (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Арсенал" — "Реал"

Матч "Арсенал" — "Реал" пройдет в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Арсенал", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Прямая трансляция матча будет доступна на Megogo по подпискам: Спорт, Максимальная и MEGOPACK XL (стоимость пробной — от 69 грн).

Прогноз букмекеров на матч "Арсенал" — "Реал"

Аналитики считают, что в полуфинал от этой пары выйдет "Реал" — коэффициент 1,68 против 2,26 за "Арсенал". Однако у Канониров больше шансов на триумф в домашней игре — 46% против 27% за Сливочных.

История встреч

Команды провели всего 4 игры между собой — 2 победы у Канониров, 2 — у Сливочных. В последний раз "Арсенал" и "Реал" встречались между собой 2019 года на товарищеском турнире в США (2:2, 3:2 по пенальти в пользу "Реала").

Напомним, Канониры стали третьими на основном этапе ЛЧ, Сливочные показали лишь 11-й результат. В итоге испанцам пришлось играть в стыковом раунде против "Манчестер Сити", и Королевский клуб справился с английским барьером. В 1/8 финала ЛЧ "Реал" только в серии пенальти прошел "Атлетико", а "Арсенал" с легкостью выбил ПСВ.