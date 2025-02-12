Пролетел через всю Украину? В нашем небе заметили российский самолет (карта)

Он якобы залетел через Сумщину

Над Украиной зафиксировали очередной загадочный самолет. Пассажирское воздушное судно российского "Аэрофлота" по дороге из Москвы в Стамбул (Турция) якобы пролетело над территорией нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные портала Airnavradar. Согласно им, речь идет о самолете "Аэрофлота", якобы пролетевшем через воздушное пространство Украины. Он залетел со стороны Сумской области и покинул украинское небо в районе Черного моря на юге. Радары зафиксировали его над Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Николаевской областями.

Следует напомнить, что с начала полномасштабного вторжения воздушное пространство над Украиной остается закрытым. Однако мониторинговые сервисы время от времени фиксируют пассажирские самолеты над разными регионами нашей страны.

Причин фиксации самолетов в небе над Украиной может быть несколько: передача искаженных данных о местонахождении самолета, сбои в работе наземных приемных станций, помехи в работе GPS. Еще одно объяснение этого явления – активное использование РЭБ (средства радиоэлектронной борьбы) или проблемы обработки данных в сервисах отслеживания полетов.

Как рассказывал "Телеграф", ранее над Украиной заметили два пассажирских самолета из Беларуси. Они якобы пересекли всю страну, пролетев над Киевской областью, Донбассом и Днепром.