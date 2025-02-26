Был переговорщиком по Украине, а теперь присматривает за Лукашенко. Что известно про правую руку Путина Бориса Грызлова

В свое время дипломат был в контактной группе на Минских переговорах

Борис Грызлов — известный российский политик и дипломат, который стоял у руля российской партии "Единая Россия" и был представителем РФ в Трехсторонней контактной группе в Минске. Его также называли правой рукой Путина. Перед началом полномасштабного вторжения Грызлова направили послом в Минск, видимо, чтобы присматривать за Лукашенко.

"Телеграф" расскажет, что известно про правую руку Путина Бориса Грызлова и где он сейчас.

Грызлов и Путин. Фото: Getty Images

Борис Грызлов — что о нем известно

Российский политик и дипломат Борис Грызлов родился 15 декабря 1950 года во Владивостоке, сейчас ему 74 года. Свою политическую карьеру он начинал в 90-х, а уже в декабре 1999 года был избран депутатом Госдумы. С мая 2000 года — представитель Госдумы по связям со странами "Большой семерки". А 28 марта 2001 года назначен министром внутренних дел России.

Грызлов и Путин. Фото: Getty Images

С двухтысячных и по сей день Борис Грызлов остается важной персоной в российской политике и дипломатии, он входит в близкий круг соратников Путина. Так, уже после вторжения РФ в Украину, 26 декабря 2015 года политик был назначен полномочным представителем РФ в Трехсторонней контактной группе на переговорах в Минске. Известно, что в начале 2016 года он посещал Киев.

Грызлов на встрече с Ющенко и Януковичем в 2004 году. Фото: Getty Images

Во время Минского переговорного процесса роль Грызлова называли нулевой, мол, он не способен переломить ситуацию, а просто выполняет указания из Кремля. Об этом в то время рассказывал посол Украины в Беларуси и представитель Украины в трехсторонней группе в Минске Роман Бессмертный.

Перед началом полномасштабного вторжения в Украину, в январе 2022 года, Путин отправил свою правую руку Грызлова в Минск. Его назначили послом России в Беларуси, видимо, чтобы присматривал за Лукашенко, когда РФ введет войска на украинскую территорию.

Грызлов в Минске в 2024 году. Фото: Getty Images

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