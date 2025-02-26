Був переговорником по Україні, а тепер наглядає за Лукашенком. Що відомо про праву руку Путіна Бориса Гризлова

В 2015 році дипломат був у контактній групі на Мінських переговорах

Борис Гризлов — відомий російський політик та дипломат, який стояв біля керма російської партії "Єдина Росія" і був представником РФ у Тристоронній контактній групі у Мінську. Його також називали правою рукою Путіна. Перед початком повномасштабного вторгнення Гризлова направили послом до Мінська, мабуть, щоб наглядати за Лукашенком.

"Телеграф" розповість, що відомо про праву руку Путіна Бориса Гризлова і де він зараз.

Гризлов та Путін. Фото: Getty Images

Борис Гризлов — що про нього відомо

Російський політик та дипломат Борис Гризлов народився 15 грудня 1950 року у Владивостоці, зараз йому 74 роки. Свою політичну кар’єру він розпочинав у 90-х, а вже у грудні 1999 року був обраний депутатом Держдуми. З травня 2000 року — представник Держдуми зі зв’язків з країнами "Великої сімки". А 28 березня 2001 року призначений міністром внутрішніх справ Росії.

Гризлов та Путін. Фото: Getty Images

З двохтисячних і донині Борис Гризлов залишається важливою персоною у російській політиці та дипломатії, він входить до близького кола соратників Путіна. Так, вже після вторгнення РФ в Україну, 26 грудня 2015 року, політика було призначено повноважним представником РФ у Тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську. Відомо, що на початку 2016 року він відвідував Київ.

Гризлов на зустрічі з Ющенком та Януковичем у 2004 році. Фото: Getty Images

Під час Мінського переговорного процесу роль Гризлова називали нульовою, мовляв, він не здатний зламати ситуацію, а просто виконує вказівки з Кремля. Про це на той час розповідав посол України у Білорусі та представник України у Тристоронній групі в Мінську Роман Безсмертний.

Перед початком повномасштабного вторгнення в Україну, у січні 2022 року, Путін відправив свою праву руку Гризлова до Мінська. Його призначили послом Росії в Білорусі, мабуть, щоб наглядав за Лукашенком, коли РФ введе війська на українську територію.

Гризлов у Мінську у 2024 році. Фото: Getty Images

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