У украинцев возникают проблемы с подпиской Telegram Premium. Что говорят в банках

Не списывается автоматический платеж

Пользователи Telegram Premium жалуются, что форма автоматической оплаты через чат-бот не работает. Но в банках уверяют, что проблема возникла не у них.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Первые проблемы с оплатой начали фиксироваться с начала апреля.

"Неудачная попытка автоматического платежа. Мы попробуем еще раз через несколько часов. Убедитесь, что срок действия указанной вами карты не истек, и что на балансе достаточно средств", — говорится в сообщении чат-бота.

Учитывая, что Telegram пишет о проблемах оплаты через карту, корреспондент обратилась к "Монобанку", карта которого привязана к автоматическому платежу. Сначала в банке заверили, что проблем с их стороны нет, но о том, есть ли они со стороны Telegram, не говорили.

В то же время, бот пытался повторно списать деньги, но у него не получалось. Даже подключение к кошельку для оплаты других карт ПриватБанка не помогло — оплата не проходила. В "Монобанке" добавили, что есть вероятность того, что проблема возникла именно с сервером Телеграма. Однако в поддержке Telegram пока не ответили на запрос.

Даже отмена подписки и новое ее оформление ни с телефона, ни с компьютера не помогли исправить ситуацию.

Заметим, что у одного из пользователей тоже произошла похожая ситуация, но впоследствии Telegram прислал уведомление, где попросил обновить данные подписки. То есть, заново выбрать пакет, если раньше месяц стоил 114 грн, то по новому тарифу 166 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что недавно в "Монобанке" произошел сбой.