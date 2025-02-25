Памятник еще не установили: как выглядит могила известного политика Геннадия Москаля

Вероятно памятник на могиле политика установят уже в 2025 году

Геннадий Москаль — известный украинский политик, который запомнился, как человек, который не стеснялся материться на камеру и публично скандалить. В свое время он был главой Закарпатской и Луганской облгосадминистраций, также был народным депутатом и руководителем управления МВД Украины в Крыму. Он умер в марте 2024 года, а на его могиле еще не установили памятник.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила известного политика Геннадия Москаля, и где он похоронен.

Геннадий Москаль — что о нем известно

Украинский политик и государственный деятель Геннадий Москаль, который запомнился своими эмоциональными выступлениями с матерными выражениями, умер 17 марта 2024 года. По некоторой информации, он боролся с онкологическим заболеванием и умер, когда ему было 73 года.

Москаль в конце 90-х — начале 2000-х боролся с организованной преступностью в Крыму, занимая должность руководителя управления МВД полуострова. В 2007 году он стал народным депутатом и прошел в Верховную Раду от блока "Наша Украина — Народная самооборона".

В 2015 году политик был главой Луганской областной военно-гражданской администрации. А с 2015 по 2019 год возглавлял Закарпатскую облгосадминистрацию. Известно, что Москаль был награжден орденом "За заслуги" третьей и второй ступеней. В свое время получил звание заслуженного юриста Украины.

Также Геннадий Москаль запомнился своими скандальными высказываниями с применением нецензурной лексики. Он не стеснялся выражаться в общении с журналистами и даже в телеэфирах. Однако украинцы воспринимали это скорее с юмором, чем как оскорбление.

Как выглядит могила Москаля

Геннадия Москаля похоронили на центральном городском кладбище Черновцов, так как он родом с Буковины. Обычно памятники на могилах ставят спустя время после похорон, поэтому на могиле политика еще нет надгробия. Видимо, памятник установят уже в 2025 году, спустя год после смерти.

Тем временем в сети есть несколько фото, как выглядела могила Москаля летом 2024 года. В частности, кладбище посетил Петр Порошенко и показал фото с могилой экс-нардепа, к которой подходил.

Как видно, место захоронения политика ухожено, там высажены живые цветы. На могиле стоит деревянный крест с портретом улыбающегося Геннадия Москаля в вышиванке. Также есть табличка с датами жизни и смерти политика.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена мать Лукашенко и как выглядит ее скромная могила. Кладбище охраняли и запрещали делать фото.