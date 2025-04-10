С 1 мая многих украинцев ждут важные изменения

В изменениях есть один нюанс

С 1 мая 2025 года в Украине станет обязательным добавление спирта к бензину. Таким образом, по новым правилам весь выпускаемый в обращение бензин должен содержать минимум 5% биоэтанола или компонентов на его базе.

Аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн рассказал "Телеграфу" некоторые особенности нововведения в материале: "Болтушка", которую невозможно проверить. В Украине с 1 мая в бензин будут добавлять спирт, что это значит для водителей".

По его словам, такое изменение внедряется в Украине в связи с подготовкой к вступлению в ЕС.

"В Европе сейчас некоторые страны уже переходят, если я не ошибаюсь, на 20%. А сейчас у них это 10%. И мы взяли на себя в рамках евроинтеграции обязательство имплементировать, в частности, и такие требования к топливу. И вот с 1 мая они у нас появляются уже именно в виде требований, а не пожеланий", — говорит Куюн.

Однако есть и серьезный нюанс в этом нововведении — контроль. Аналитик говорит, что в Украине нет контроля за фактическим, а не документальным качеством.

"В Украине уже давно нет даже намека на восстановление контроля. Все, что сегодня есть, — это контроль исключительно документов. Поэтому я так понимаю: трейдер просто будет либо говорить, что купил бензин с биоэтанолом и уже импортировал его таким, вот, пожалуйста, это указано в документах зарубежного производителя. Либо будет говорить, мол, импортировал бензин без этанола как сырье, купил этанол и получил из этого этанольный бензин", — говорит Куюн.

Биоэтанол — что это

Биоэтанол представляет собой обезвоженный этиловый спирт, который производится из зерна.

В настоящее время большая часть биоэтанола производится из кукурузы (США) и сахарного тростника (Бразилия). Сырьём для производства биоэтанола также могут быть различные с/х культуры с большим содержанием крахмала или сахара: маниок, картофель, сахарная свекла, батат, сорго, ячмень и т. д.

Обычно его используют в качестве биотоплива или топливной добавки. Биоэтанол является самым большим по объему производства и потребления целевым видом этилового спирта и эти объемы возрастают из года в год.

Содержащийся в этаноле кислород позволяет более полно сжигать углеводороды топлива. 10 % содержание этанола в бензине позволяет сократить выхлопы аэрозольных частиц до 50 %, выбросы СО — на 30 %.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперт топливного рынка Леонид Косянчук пояснил, что не так с законопроектом о биоэтаноле.