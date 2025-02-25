Конфуз с дверьми, воровская привычка и отказ от гимна: какой была инаугурация Януковича 15 лет назад (фото)

В инаугурации президента Януковича уже тогда, 15 лет назад, заметили недобрые знаки

В этот день 25 февраля, 15 лет назад состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Виктора Януковича. Он победил Юлию Тимошенко во втором туре выборов, которые проходили в 2010 году. День инаугурации был ознаменен конфузами и интересными моментами.

"Телеграф" решил вспомнить, какой была инаугурация Виктора Януковича 25 февраля 2010 года. И какие дурные знаки уже тогда увидели украинцы.

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Благословение от Кирилла и бойкот от Тимошенко

Перед инаугурацией в Верховной Раде Виктор Янукович заехал на праздничный молебен в Киево-печерскую Лавру. Специально для этого богослужения в киев приехал российский патриарх Кирилл, который торжественно благословил Януковича на вступление в должность президента.

Фото: Getty Images

При этом стоит сказать, что другие "российские друзья" Виктора Федоровича на его инаугурацию не приехали. Не было ни Путина, который тогда возглавлял правительство в РФ, ни Медведева, который был президентом.

Фото: Getty Images

А вот Юлия Тимошенко, которая проиграла выборы Януковича вообще бойкотировала инаугурацию своего оппонента. Не пришли на торжественное мероприятие в Верховную Раду и однопартийцы Юлии Владимировны из БЮТ. Более того, после оглашения даты инаугурации Тимошенко подала иск в Высший административный суд Украины об обжаловании результатов президентских выборов, но через несколько дней передумала и отказалась от иска.

Фото: Getty Images

Конфуз с дверьми, игнор гимна и воровская привычка

После богослужения в Лавре Виктор Янукович направился к Верховной Раде. И уже там произошел забавный конфуз — двери парламента порывом ветра захлопнулись буквально перед носом нового президента. Многие тогда заметили в этом дурной знак. Солдатам из почетного караула, нарушая протокол, пришлось придержать двери перед Януковичем.

Фото: Getty Images

Когда президент вошел в зал под куполом и занял свое место на трибуне, тогдашний спикер ВР Литвин объявил церемонию инаугурацию открытой. Сразу же зазвучал гимн Украины в исполнении хора. Как многие украинцы тогда заметили — Янукович проигнорировал звуки гимна и не подпевал, как это обычно делают все украинцы.

Фото: Getty Images

Еще один курьез произошел после провозглашения присяги новоизбранным президентом. Когда Януковичу вручили соответствующие символы и атрибуты государственной власти, он проявил свои "воровские" привычки. Так, Виктор Федорович достаточно долго демонстрировал гостям в зале принятую им государственную печать, а врученной булавой даже потряс над головой, как бы хвастаясь.

Фото: Getty Images

А когда глава ЦИК вручил Януковичу удостоверение Президента Украины в виде синей книжки, тот положил его в нагрудный карман пиджака, хотя по официальному протоколу вынужден был положить свидетельство на протянутую ему красную подушку. К слову, в момент, когда Януковичу предоставили все эти атрибуты власти, он впервые с начала церемонии довольно улыбнулся.

Фото: Getty Images

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