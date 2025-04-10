Отсрочка от мобилизации по религиозным убеждениям: что говорит закон и как это работает на практике

Юрист объяснил, для кого возможна альтернативная служба

Тема отсрочки по религиозным убеждениям стала одной из самых чувствительных и одновременно самых противоречивых. Многие украинцы, мотивированные глубокой верой и убеждением в неприемлемости насилия, стремятся реализовать свое конституционное право — не участвовать в вооруженном конфликте.

Детальнее об этом рассказал специалист юридической компании "OLSON". Как объясняет юрист, основу для отсрочки формирует статья 35 Конституции Украины, предусматривающая право на свободу совести и религии.

Если военная служба противоречит религиозным убеждениям, гражданин имеет право вместо этого пройти альтернативную невоенную службу. Эту норму детализирует Закон Украины "Об альтернативной (невоенной) службе".

Кому это может подойти

По словам юриста, альтернативная служба предусмотрена для членов религиозных организаций, чьи верования запрещают ношение оружия или участие в боевых действиях. К таким конфессиям в Украине обычно относятся:

свидетелей Иеговы,

адвентистов седьмого дня,

баптистов,

пятидесятников,

и другие протестантские общины, исповедующие пацифизм.

Однако важно учесть: закон позволяет пройти такую службу только в случае прохождения срочной службы, то есть она не применяется напрямую к мобилизованным в период действия военного положения.

"Но ключевой момент состоит в том, что этот закон касается только срочной службы, а не службы во время мобилизации. Мобилизация — совсем другая процедура. Она регулируется, в частности, законами о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлением под номером 560. В перечнях отсрочки от прохождения военной службы во время мобилизации пункта о религиозных убеждениях нет", — отметил юрист.

Судебная практика

По словам юриста, ныне единственным возможным юридическим основанием для освобождения от мобилизации по религиозным убеждениям остается пункт "Другие основания" из статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", однако эта норма является нечеткой и стала причиной многочисленных судебных споров.

Верховный суд в своих решениях признает право на свободу вероисповедания, однако отмечает, что оно не является абсолютным и может быть ограничено в условиях войны для защиты государства и граждан. При этом даже если гражданин ссылается на глубокие религиозные убеждения, ему необходимо доказать их искренность, постоянство и несовместимость со службой — самих слов недостаточно.

Верховный суд признает, что религиозные убеждения необязательно должны быть связаны с членством в религиозной организации, однако без объективных доказательств убеждений (например, длительная религиозная практика, участие в общине и т.п.) шансов на увольнение практически нет.

Несмотря на рекомендации Венецианской комиссии пересмотреть национальное законодательство, в Украине отсутствует действенный механизм реализации права на отказ от мобилизации по мотивам совести. Поэтому, как заключает юрист, получить отсрочку на этом основании сегодня почти нереально .

Ранее "Телеграф" писал, что на Полтавщине судили мужчину, который отказался от мобилизации по религиозным убеждениям. Что решил суд?