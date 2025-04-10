Минфин готовит новый налоговый закон. Что с ним не так, рассказала нардеп

Закон коснется продавцов OLX, Prom

Министерство финансов Украины подготовило новый законопроект на фоне внедрения налоговой нового инструмента, позволяющего получать данные о денежных переводах за продажу товаров через интернет-площадки по типу OLX, Prom. Документ еще не зарегистрирован на правительственном портале.

Как отмечает нардеп Нина Южанина, новым законопроектом будет предусмотрена ежегодная передача цифровыми платформами в налоговую данных о продавцах. То есть если новый инструмент позволяет налоговой собственноручно получать данные о продажах через интернет-площадки, то по новому закону сами цифровые платформы будут предоставлять эти данные в налоговую.

Однако, по словам нардепки, закон предусматривает отчёт за все операции без исключения, даже если в течение года это был всего один перевод. К тому же, эти платформы будут своеобразными налоговыми агентами. Они по закону должны будут удерживать с полученных доходов НДФЛ и военный сбор.

Южанина отмечает, что Минфин избирательно имплементировал положения документов ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Однако после создания законопроекта и до принятия его будут редактировать.

"Так, Минфин проигнорировал предусмотренные Директивой Совета (ЕС) 2021/514 от 22 марта 2021 г. (Директива DAC7) пороги операций в случае достижения, которых данные продавца передаются в налоговую. В странах ЕС такие пороги действуют, и в налоговую передаются данные только по тем продавцам, доход от продаж товаров которых превысил 2000 евро или было осуществлено 30 и более продаж в год", — говорит нардеп.

В то же время Минфин создает законопроект, по которому должна передаваться информация обо всех без исключения сделки и облагаться налогом на все средства физического лица с 1 гривны. Южанина отмечает, что это мнение было озвучено при обсуждении создания проекта закона, но некоторые вопросы она не будет освещать в сети.

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