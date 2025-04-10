Россия передала США балерину Карелину, пожертвовавшую деньги Украине: кто она и кого передали взамен (фото)

Балерина уже летит домой

Утром 10 апреля в Абу-Даби состоялся обмен заключенными между Соединенными Штатами Америки и Россией. Из тюрьмы в РФ была выпущена артистка балета Ксения Карелина.

34-летняя балерина, имеющая двойное гражданство России и США, была приговорена к 12 годам лишения свободы в августе 2024 года после того, как российский суд признал ее виновной в государственной измене за пожертвование чуть более 50 долларов нью-йоркской благотворительной организации, поддерживающей Украину. Об этом пишет Daily Mail.

"Россия неправомерно удерживала ее более года, и президент Трамп добился ее освобождения. Президент США будет продолжать работать над увольнением всех американцев", — госсекретарь США Марко Рубио, добавив, что Карелина уже в самолете возвращается домой.

В обмен на Карелину Америка освободила Артура Петрова, гражданина Германии и России, арестованного в 2023 году на Кипре по обвинению в экспорте чувствительной микроэлектроники.

Что известно про Ксению Карелину

Она родилась в 1991 году в России и эмигрировала в США в 2012 году по программе "работа-учеба", получив американское гражданство в 2021 году. Проживала балерина в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Sky News.

Проблемы у Карелиной начались по прибытии в Россию к семье в начале 2024 года, когда власти узнали, что у нее есть паспорт США.

Сотрудники ФСБ допросили ее и изъяли телефон, на котором обнаружили пожертвование в размере 40 фунтов стерлингов, сделанное в 2022 году благотворительной организации Razom, которая оказывает помощь детям и пожилым людям в Украине.

Ксения Карелина

За три дня до запланированного возвращения в Лос-Анджелес Карелину арестовали по обвинению в хулиганстве и посадили в тюрьму на 15 суток. Незадолго до освобождения ей было предъявлено обвинение в государственной измене.

Судебный процесс начался в июне 2024 года. В августе на закрытом судебном процессе ее приговорили к 12 годам лишения свободы.

Что известно про Артура Петрова

33-летний Артур Петров был арестован 26 августа 2023 года на Кипре по запросу США, пишет DW. По версии Минюста, Петров вместе с двумя подельниками с февраля 2022 года по август 2023-го закупил у американских фирм большой объем электроники для российского ООО "Электроком ВПК", которое, как указано на сайте компании, поставляет продукцию оборонно-промышленным предприятиям. Чтобы скрыть, что поставки предназначаются для России, контрабандисты использовали подставные юрлица, зарегистрированные в третьих странах.

Артур Петров

"Технологии, которые Петров и его сообщники закупили в нарушение экспортного контроля в ходе сговора, имеют важное военное применение и включают различные типы электронных компонентов, которые были обнаружены в российской военной технике на поле боя в Украине, такие как российские управляемые ракеты, беспилотники и устройства радиоэлектронной борьбы и связи", — говорится в пресс-релизе министерства.

В августе 2024 33-летний Артур Петров экстрадирован с Кипра в США, проведя почти год под арестом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что актер-путинист Ефремов досрочно вышел из тюрьмы. В среду, 9 апреля, его выпустили из колонии в Белгородской области и тайно увезли, чтобы избежать толпу журналистов.