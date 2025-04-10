На памятник ушли драгоценности жены: как выглядит могила украинского "папы Карло" Гринько

Гринько стал первым украинским актером, получившим звание народного артиста УССР

Украинский актер Николай Гринько, как и Николай Яковченко, были звездами советского кинематографа. Многим зрителям он запомнился по роли Папы Карло в фильме "Приключения Буратино" и профессора Громова в киноленте "Приключения Электроника". Но актера давно нет в живых, хотя память о нем продолжает жить в сердцах поклонников.

"Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила советского "папы Карло" Николая Гринько и что с ним произошло. Сегодня, 10 апреля, исполняется 36 лет со дня смерти украинского актера.

Николай Гринько — что известно о советском актере

Актер Николай Гринько родился 22 мая 1920 года в Херсоне в семье актеров, поэтому не удивительно, что он связал свою жизнь с кинематографом. Но реализовать себя в этой сфере он смог только после службы в армии, поскольку началась Великая Отечественная война и Гринько пошел на фронт стрелком-радистом на бомбардировщиках дальнего действия, а затем был механиком электроспецоборудованию подвижной авиаремонтной мастерской и комсоргом полка.

Актер Николай Гринько в молодости

После службы в 1946 году Николай стал помощником режиссера и ведущим актером Запорожского драматического театра им. Н. Щорса. При театре Гринько окончил театральную студию. С 1951 года он стал сниматься в кино, и через пять лет стал актером Киевской киностудии художественных фильмов А. П. Довженко.

Николай Гринько в фильм "Сталкер"

Николай Гринько сыграл в более 150 фильмах

В 1973 году Николай Гринько стал первым украинским актером, получивший звание народного артиста УССР. На его счету более чем 150 кинолент. Самыми популярными ролями Николая Гринько стали Папа Карло ("Приключения Буратино"), Профессор ("Сталкер"), отец Криса ("Солярис") и профессор Громов ("Приключения Электроника").

Николай Гринько в роли папы Карло

Как выглядит могила Николая Гринько и от чего умер актер

Украинский актер Николай Гринько скончался 10 апреля 1989 года. Жизнь актера забрала лейкемия, когда ему было 68 лет. Умер Николай на больничной койке, когда возле него сидела любимая жена Айше. Они оба задремали, и актер тихо, не мучаясь, ушел в другой мир.

Николай Гринько умер от лейкемии

Похоронили советского "папу Карло" на 47а участке на Байковом кладбище. Чтобы установить ему достойный памятник, вдова потратила все свои сбережения и даже продала драгоценности. Айше оставила лишь подарок от своего отца и обручальное кольцо, которое на свадьбу ей подарил Николай Гринько.

Как выглядит могила украинского актера Николая Гринько

На могиле звезды советского кино установлена его скульптура в полный рост. Фактура Николая Гринько — высокая, немного сутулая и худая, но с выразительным добрым лицом. Его взгляд опущен вниз, а в одной руке у него была бронзовая трость, которую, как оказалось, отпилили вандалы.

Могила украинского "папы Карло" Николая Гринько

"Телеграф" писал ранее, как выглядит могила Прони из легендарной комедии "За двумя зайцами". Актриса Маргарита Криницына с 1959 года постоянно жила в Киеве.