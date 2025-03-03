У диктатора есть только не прямые потомки, хотя есть предположения, что у него был внебрачный сын

Фигура Владимира Ленина, как и Адольфа Гитлера, обросла не только легендами и мифами, но и многочисленными слухами о его семье и возможных потомках. Однако важно отметить, что по официальным данным, собственных детей у основателя Советского Союза не было, хотя он был женат. Однако в своей семье будущий диктатор был одним из восьми детей, двое из которых скончались еще в детстве.

Организатор искусственного голода в 1921-1923 годах в Украине прямых потомков не имеет. "Телеграф" решил выяснить, что известно о потомках Владимира Ленина.

Мог ли Ленин иметь тайных детей

Некоторые исследователи (например, советский историк Лев Данилкин в книге "Ленин. Пантократор солнечных пил", 2017) отмечали, что у Ленина могли быть кратковременные отношения с другими женщинами. Однако доказательств того, что от этих отношений родились дети, нет. Один из самых распространенных мифов — о ребенке Ленина от Инесс Арманд, его близкой соратнице и, возможно, любовнице. Но этот факт тоже документально не подтвержден.

Александр Ульянов

Старший сын в семье был талантливым студентом, биологом и революционером. В 1886–1887 годах он присоединился к подпольной организации, готовившей покушение на императора Александра III. Полиция раскрыла сговор, и Александр был арестован до осуществления плана. В мае 1887 года он был казнен в Шлиссельбургской крепости. Ему был 21 год, детей у него не было.

Александр Ульянов

Анна Ульянова

Сестра Ленина вышла замуж за Марка Елизарова. У пары не было своих детей, однако они усыновили сына дворника Георгия. Анна была одной из первых из семьи, приобщившихся к революционной деятельности. В 1886 году участвовала в подготовке покушения на царя вместе с братом Александром, хотя прямого участия в плане не брала. После ареста Александра помогала семье в его деле. После казни брата попала под полицейское наблюдение, несколько раз арестовывалась и высылалась.

Владимир Ленин с Анной, Марией, Дмитрием и Георгием

Дмитрий Ульянов

Единственный из семьи будущего диктатора, кто имел своих детей — это младший из братьев Дмитрий. Он был в браке с Антониной Ивановой, однако потомков у супругов не было и они расстались. Через год у мужчины родился внебрачный сын Виктор, мамой которого стала медсестра Евдокия Червякова. Она заразилась брюшным тифом, а сына взяла на воспитание его тетя Анна.

Дмитрий Ульянов

В 1922 году Дмитрий женился на Александре Гавриш и у них родилась дочь Ольга. Девушка училась на химическом факультете в Московском университете. Впоследствии она стала биографом своего дяди — Владимира Ленина и поддерживала его имидж как "великого человека". Она скончалась в 2011 году.

Дмитрий Ульянов с женой и дочерью

Надежда Ульянова

Единственная дочь Ольги работала в музее-заповеднике "Московский Кремль". В Кремле она бывала регулярно несколько раз в неделю, но не занимала никаких должностей в правительстве.

Внебрачный сын Виктор Дмитриевич Ульянов получил образование в МГТУ имени Баумана. От Виктора происходит двое детей — Владимир и Мария.

Мария посвятила себя разработке лекарственных средств. У нее родился сын Александр, избравший для себя предпринимательскую деятельность. Среди младших представителей этой семьи упоминают, в частности, старшего сына Александра Евгения.

Внучка Дмитрия Ульянова Мария и ее сын Александр

По словам знакомых, он внешне очень похож на своего известного предка. Евгений уже женат, увлекается информатикой и ведет обычную жизнь. Свое возможное родство с Лениным он не афиширует, поскольку сам относится к этой фигуре довольно сдержанно и неоднозначно.

Евгений Ульянов и его супруга Нина

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