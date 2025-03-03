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Один не афішує своє походження, а інша прославляла свого "великого" дядька: що відомо про нащадків Леніна

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Володимир Ленін не мав власних дітей Новина оновлена 03 березня 2025, 17:44
Володимир Ленін не мав власних дітей. Фото Колаж Телеграфу

Диктатор має лише непрямих нащадків, хоча є припущення, що у нього був позашлюбний син

Постать Володимира Леніна, як і Адольфа Гітлера, обросла не тільки легендами та міфами, але й численними чутками про його родину й можливих нащадків. Однак важливо зазначити, що за офіційними даними, власних дітей у засновника Радянського Союзу не було, хоч він був одружений. Проте, у своїй сім’ї майбутній диктатор був одним із восьми дітей, двоє з них померли ще в дитинстві.

Організатор штучного голоду у 1921-1923 роках в Україні прямих нащадків не має. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про потомків Володимира Леніна.

Чи міг Ленін мати таємних дітей

Деякі дослідники (наприклад, радянський історик Лев Данилкін у книзі "Ленін. Пантократор сонячних пилків", 2017) зазначали, що у Леніна могли бути короткочасні стосунки з іншими жінками. Однак доказів того, що від цих стосунків народилися діти, немає. Один із найпоширеніших міфів — про дитину Леніна від Інесс Арманд, його близької соратниці й, можливо, коханки. Але цей факт також документально не підтверджений.

Олександр Ульянов

Старший син у сім’ї, був талановитим студентом, біологом і революціонером. У 1886–1887 роках він приєднався до підпільної організації, що готувала замах на імператора Олександра III. Поліція розкрила змову, і Олександра заарештували до здійснення плану. У травні 1887 року його стратили в Шліссельбурзькій фортеці. Йому було 21 рік, дітей він не мав.

Олександр Ульянов брат Леніна
Олександр Ульянов

Анна Ульянова

Сестра Леніна вийшла заміж за Марка Елізарова. Проте, у пари не було дітей, проте вони всиновили сина двірника Георгія. Анна була однією з перших із родини, хто долучився до революційної діяльності. У 1886 році брала участь у підготовці замаху на царя разом із братом Олександром, хоча прямої участі в плані не мала. Після арешту Олександра допомагала родині в його справі. Після страти брата потрапила під поліційний нагляд, кілька разів арештовувалася й висилалася.

Володимир Ленін з Анною, Марією, Дмитром і Георгієм
Володимир Ленін з Анною, Марією, Дмитром і Георгієм

Дмитро Ульянов

Єдиний із сім’ї майбутнього диктатора, хто мав власних дітей — це молодший із братів Дмитро. Він був у шлюбі з Антоніною Івановою, проте нащадків у подружжя не було і вони розлучилися. За рік у чоловіка народився позашлюбний син Віктор, мамою якого стала медсестра Євдокія Червякова. Вона заразилася черевним тифом, а сина взяла на виховання тітка Анна.

Дмитро Ульянов
Дмитро Ульянов

У 1922 році Дмитро одружився з Олександрою Гавриш і у них народилася донька Ольга. Дівчина навчалася на хімічному факультеті у московському університеті. Згодом вона стала біографом свого дядька — Володимира Леніна і підтримувала його імідж як "великої людини". Вона померла у 2011 році.

Дмитро Ульянов з дружиною та донькою
Дмитро Ульянов з дружиною та донькою

Надія Ульянова

Єдина донька Ольги працювала у музеї-заповіднику "Московський Кремль". У Кремлі вона бувала регулярно кілька разів на тиждень, але не мала посади в уряді.

Позашлюбний син — Віктор Дмитрович Ульянов здобув освіту в МДТУ імені Баумана. Від Віктора походить двоє дітей — Володимир та Марія.

Марія присвятила себе розробці лікарських засобів. У неї народився син Олександр, який обрав для себе підприємницьку діяльність. Серед молодших представників цієї родини згадують, зокрема, старшого сина Олександра — Євгенія.

Внучка Дмитра Ульянова Марія та її син Олександр
Внучка Дмитра Ульянова Марія та її син Олександр

За словами знайомих, він зовні дуже нагадує свого відомого предка. Євгеній вже одружений, захоплюється інформатикою та веде звичайне життя. Своє можливе споріднення з Леніним він не рекламує, оскільки сам ставиться до цієї постаті доволі стримано й неоднозначно.

Євген Ульянов і його дружина Ніна
Євген Ульянов і його дружина Ніна

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про праправнука Пушкіна. Він винайшов перший у Союзі атомний годинник.

Теги:
#Нащадки #Володимир Ленін #Ульянов