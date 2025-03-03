Один не афішує своє походження, а інша прославляла свого "великого" дядька: що відомо про нащадків Леніна

Диктатор має лише непрямих нащадків, хоча є припущення, що у нього був позашлюбний син

Постать Володимира Леніна, як і Адольфа Гітлера, обросла не тільки легендами та міфами, але й численними чутками про його родину й можливих нащадків. Однак важливо зазначити, що за офіційними даними, власних дітей у засновника Радянського Союзу не було, хоч він був одружений. Проте, у своїй сім’ї майбутній диктатор був одним із восьми дітей, двоє з них померли ще в дитинстві.

Організатор штучного голоду у 1921-1923 роках в Україні прямих нащадків не має. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про потомків Володимира Леніна.

Чи міг Ленін мати таємних дітей

Деякі дослідники (наприклад, радянський історик Лев Данилкін у книзі "Ленін. Пантократор сонячних пилків", 2017) зазначали, що у Леніна могли бути короткочасні стосунки з іншими жінками. Однак доказів того, що від цих стосунків народилися діти, немає. Один із найпоширеніших міфів — про дитину Леніна від Інесс Арманд, його близької соратниці й, можливо, коханки. Але цей факт також документально не підтверджений.

Олександр Ульянов

Старший син у сім’ї, був талановитим студентом, біологом і революціонером. У 1886–1887 роках він приєднався до підпільної організації, що готувала замах на імператора Олександра III. Поліція розкрила змову, і Олександра заарештували до здійснення плану. У травні 1887 року його стратили в Шліссельбурзькій фортеці. Йому було 21 рік, дітей він не мав.

Олександр Ульянов

Анна Ульянова

Сестра Леніна вийшла заміж за Марка Елізарова. Проте, у пари не було дітей, проте вони всиновили сина двірника Георгія. Анна була однією з перших із родини, хто долучився до революційної діяльності. У 1886 році брала участь у підготовці замаху на царя разом із братом Олександром, хоча прямої участі в плані не мала. Після арешту Олександра допомагала родині в його справі. Після страти брата потрапила під поліційний нагляд, кілька разів арештовувалася й висилалася.

Володимир Ленін з Анною, Марією, Дмитром і Георгієм

Дмитро Ульянов

Єдиний із сім’ї майбутнього диктатора, хто мав власних дітей — це молодший із братів Дмитро. Він був у шлюбі з Антоніною Івановою, проте нащадків у подружжя не було і вони розлучилися. За рік у чоловіка народився позашлюбний син Віктор, мамою якого стала медсестра Євдокія Червякова. Вона заразилася черевним тифом, а сина взяла на виховання тітка Анна.

Дмитро Ульянов

У 1922 році Дмитро одружився з Олександрою Гавриш і у них народилася донька Ольга. Дівчина навчалася на хімічному факультеті у московському університеті. Згодом вона стала біографом свого дядька — Володимира Леніна і підтримувала його імідж як "великої людини". Вона померла у 2011 році.

Дмитро Ульянов з дружиною та донькою

Надія Ульянова

Єдина донька Ольги працювала у музеї-заповіднику "Московський Кремль". У Кремлі вона бувала регулярно кілька разів на тиждень, але не мала посади в уряді.

Позашлюбний син — Віктор Дмитрович Ульянов здобув освіту в МДТУ імені Баумана. Від Віктора походить двоє дітей — Володимир та Марія.

Марія присвятила себе розробці лікарських засобів. У неї народився син Олександр, який обрав для себе підприємницьку діяльність. Серед молодших представників цієї родини згадують, зокрема, старшого сина Олександра — Євгенія.

Внучка Дмитра Ульянова Марія та її син Олександр

За словами знайомих, він зовні дуже нагадує свого відомого предка. Євгеній вже одружений, захоплюється інформатикою та веде звичайне життя. Своє можливе споріднення з Леніним він не рекламує, оскільки сам ставиться до цієї постаті доволі стримано й неоднозначно.

Євген Ульянов і його дружина Ніна

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