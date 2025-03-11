Артистка поддержала кровавую политику лидера Кремля

Певица Валерия – одна из тех российских артисток, которые избрали служить не искусству, а пропаганде, как и Светлана Пермякова из "Интернов". Она была известна в Украине и многие помнят ее как исполнительницу с хорошим голосом, однако после 2014 года определилась со своей позицией – поддержкой путинского режима.

В 2013 году ей было присвоено звание Народной артистки России, а ее карьера началась в 1992 году. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас певица Валерия, чем она занимается и что говорит о войне в Украине.

Что известно о певице Валерии

Валерия (настоящее имя — Алла Перфилова) начала свою музыкальную карьеру в 1992 году, выпустив дебютный альбом "Побудь со мной". Ее популярность выросла благодаря хитам, таким как "Часики", "Рига-Москва" и "Самолёт". Певица активно сотрудничала с известными российскими композиторами и продюсерами.

В Украине Валерия также известна, ее песни звучали на радиостанциях, а клипы транслировались на музыкальных каналах. Она неоднократно выступала с концертами в украинских городах, имея немалую аудиторию поклонников.

Что говорит о войне певица Валерия

Вместе со своим мужем Иосифом Пригожиным, Валерия поддержала страну-агрессорку еще в 2014 году, когда Россия аннексировала Крым и напала на Донецкую и Луганскую области. Артистка неоднократно выступала перед оккупантами.

В марте 2022 года она приняла участие в митинге-концерте в "Лужниках", посвященном годовщине незаконной аннексии Крыма. Из-за своей поддержки войны Валерия попала под санкции Украины и Канады. Следует отметить, что с 2014 года она финансирует российскую армию и поддерживает военные решения лидера Кремля Путина. Кроме того, в 2018 году Валерия была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах.

Однако в сентябре 2022 года певица внезапно прозрела. Ее огорчила частичная мобилизация в России, которую тогда объявил Путин. По всей вероятности, она боялась за судьбу своих сыновей, которые могли пойти воевать против Украины.

Где сейчас певица Валерия

В июле 2024 года стало известно, что путинистка уехала с территории РФ вместе со своим мужем. Они переехали в Сербию, город Белград. Причина их отъезда неизвестна. Они поделились фотографиями из Белграда, назвав Сербию "братской" страной. Поскольку они поддерживали политику кровавого лидера Кремля, у России проблем у них не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне дрессировщик Куклачев. Человек, годами радовавший зрителей своими спектаклями, в своих публичных заявлениях оправдывает войну, открыто продвигая нарративы Кремля и призывая к бомбардировке не только Украины, но и Европы.