Виступала перед окупантами і була довіреною особою Путіна: що каже про війну співачка Валерія і де вона зараз

Артистка підтримала криваву політику лідера Кремля

Співачка Валерія – одна з тих російських артисток, які обрали служити не мистецтву, а пропаганді, як і Світлана Пермякова з "Інтернів". Вона була відомою в Україні і багато хто пам'ятає її як виконавицю з гарним голосом, проте після 2014 року визначилася зі своєю позицією – підтримкою путінського режиму.

У 2013 році їй було надано звання Народної артистки Росії, а її кар’єра розпочалася у 1992 році. "Телеграф" вирішив з’ясувати, де зараз співачка Валерія, чим вона займається і що каже про війну в Україні.

Що відомо про співачку Валерію

Валерія (справжнє ім’я — Алла Перфілова) розпочала свою музичну кар'єру в 1992 році, випустивши дебютний альбом "Побудь со мной". Її популярність зросла завдяки хітам, таким як "Часики", "Рига-Москва" та "Самолёт". Співачка активно співпрацювала з відомими російськими композиторами та продюсерами.

В Україні Валерія також була відома, її пісні звучали на радіостанціях, а кліпи транслювалися на музичних каналах. Вона неодноразово виступала з концертами в українських містах, маючи немаленьку аудиторію шанувальників.

Що каже про війну співачка Валерія

Разом зі своїм чоловіком Йосипом Пригожиним, Валерія підтримала країну-агресорку ще у 2014 році, коли Росія анексувала Крим та напала на Донецьку та Луганську області. Артистка неодноразово виступала перед окупантами.

У березні 2022 року вона взяла участь у мітингу-концерті в "Лужниках", присвяченому роковинам незаконної анексії Криму. За свою підтримку війни Валерія потрапила під санкції України та Канади. Варто зазначити, що з 2014 року фінансує російську армію та підтримує військові рішення лідера Кремля Путіна. Крім того, 2018 року Валерія була довіреною особою Володимира Путіна на президентських виборах.

Однак у вересні 2022 року співачка раптово прозріла. Її засмутила часткова мобілізація у Росії, яку тоді оголосив Путін. Ймовірно, вона боялася за долю своїх синів, які могли піти воювати проти України.

Де зараз співачка Валерія

У липні 2024 року стало відомо, що путіністка виїхала з території РФ разом зі своїм чоловіком. Вони переїхали до Сербії, міста Белград. Причина їхнього від'їзду невідома. Вони поділилися фотографіями з Белграда, назвавши Сербію "братською" країною. Оскільки вони підтримували політику кривавого лідера Кремля, у Росії проблем вони не мали.

Раніше "Телеграф" розповідав, що каже про війну дресувальник Куклачов. Людина, яка роками тішила глядачів своїми виставами, у своїх публічних заявах виправдовує війну, відкрито просуваючи наративи Кремля та закликаючи до бомбардування не тільки України, але й Європи.