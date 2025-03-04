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Призывал бомбить Европу и США: где сейчас и что говорит о войне дрессировщик Куклачев

Автор
Наталья Дума
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Автор
Юрий Куклачев за войну России против Украины
Юрий Куклачев за войну России против Украины. Фото росСМИ

Дрессировщик кошек является народным артистом РСФСР

Юрий Куклачев, когда-то известный как "добрый клоун" и дрессировщик кошек, сейчас больше ассоциируется не с цирком, а с откровенной поддержкой российской агрессии против Украины. Человек, годами радовавший зрителей своими спектаклями, в своих публичных заявлениях оправдывает войну, открыто продвигая нарративы Кремля и призывая к бомбардировке не только Украины, но и Европы, как и Владимир Машков.

Из-за такой позиции дрессировщик был включен в базу данных украинского сайта "Миротворец". "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Юрий Куклачев и что он говорит о войне в Украине.

Что известно о Юрии Куклачеве

Куклачев родился 12 апреля 1949 года в поселке Подрезково Химкинского района Московской области. В 1986 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР. Он является основателем и неизменным художественным руководителем Московского театра кошек, созданного в 1990 году, который стал первым в мире театром, где главными исполнителями являются кошки.

Юрий Куклачев

Что говорит о войне Юрий Куклачев

После теракта в концертном зале "Крокус Сити Холл" 22 марта 2024 года Куклачев заявил, что в этих событиях виноваты Запад и Европа. Более того, путинист сказал, что именно с ними борется Россия в Украине в рамках "ЭсВеО". Пропагандист призвал свою страну "дать мощный отпор", что означало бомбить европейские страны и США.

Юрий Куклачев

" Россия должна дать мощный отпор всем грязным и нечестивым людям, стоящим за уничтожением чистого и прекрасного", — цитировали Куклачева росСМИ.

Из-за таких заявлений дрессировщик был добавлен в базу данных "Миротворца". Он признан лицом, поддерживающим российскую агрессию против Украины.

Юрий Куклачев

Где сейчас Юрий Куклачев

В апреле 2024 года он перенес инфаркт во время юбилейного концерта в Москве и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Ему сделали операцию на сердце. Все вырученные средства из этого концерта дрессировщик, кстати, должны были отправиться семьям погибших и пострадавших в теракте в концертном зале "Крокус" в Подмосковье.

Юрий Куклачев

В ноябре 2024 года он был госпитализирован для планового обследования из-за проблем с сердцем. Тогда он находился в реанимации. Сейчас информация о его состоянии здоровья или профессиональной деятельности после ноября 2024 отсутствует.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что говорит о войне певица Орбакайте. Дочь Пугачевой сначала выступила против вторжения, но позже "переобулась".

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#Юрий Куклачев #Война в Украине