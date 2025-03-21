Отпевание Киркорова-старшего проходило в закрытом режиме

В пятницу, 21 марта, в Москве состоялись похороны Бедроса Киркорова — отца известного артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает войну против Украины. Бедрос скончался 18 марта на 93-м году жизни.

Как сообщают российские Telegram-каналы, отпевали Киркорова-старшего в храме Христа Спасителя в закрытом режиме. На траурную церемонию, которая проходила в зале Троекуровского кладбища, пришли многие артисты, а также высокопоставленные чиновники.

Филипп Киркоров похоронил своего отца Бедроса

Среди них пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, представитель МИД Мария Захарова, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин, Иосиф Пригожин, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Григорий Лепс и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Соболезнования по случаю смерти отца Филиппа Киркорова выразил и Александр Лукашенко.

На похороны Бедроса Киркорова пришло множество артистов

Валерия на похоронах Бедроса Киркорова

Также на прощание с отцом путиниста приехала предательница Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов.

Предательница Регина Тодоренко с мужем на прощании с Киркоровым-страшим

В своей прощальной речи Филипп Киркоров отметил, что его папа прожил долгую и счастливую жизнь и был замечательным отцом и любящим дедушкой. О смерти родного человека, к слову, путинист узнал, когда был на гастролях за границей, но продолжил выступать, объяснив это тем, что он "профессионал".

Бедрос Киркоров с внуками

Как проходили похороны Бедроса Киркорова

Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище

Для Бедроса Киркорова, который последние годы страдал из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, выделили участок на Троекуровском кладбище рядом с могилами Бориса Моисеева и актрисы Ирины Мирошниченко. На могиле отца артиста установили большой крест и усыпали ее венками и цветами. Как выглядит могила Бедроса Киркорова

Как выглядит могила Бедроса Киркорова

Бедрос Киркоров умер от остановки сердца

"Телеграф" писал ранее, что популярный исполнитель Филипп Киркоров, который поддерживает путинский режим, попал в очередной скандал. Не обошлось и без "украинского следа".