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В России похоронили Киркорова: с ним попрощались Песков, Лукашенко и другие (фото, видео)

Автор
Катерина Любимова
Дата публикации
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В Москве попрощались с отцом Филиппа Киркорова Новость обновлена 21 марта 2025, 17:04
В Москве попрощались с отцом Филиппа Киркорова. Фото Колаж "Телеграфа"

Отпевание Киркорова-старшего проходило в закрытом режиме

В пятницу, 21 марта, в Москве состоялись похороны Бедроса Киркорова — отца известного артиста Филиппа Киркорова, который поддерживает войну против Украины. Бедрос скончался 18 марта на 93-м году жизни.

Как сообщают российские Telegram-каналы, отпевали Киркорова-старшего в храме Христа Спасителя в закрытом режиме. На траурную церемонию, которая проходила в зале Троекуровского кладбища, пришли многие артисты, а также высокопоставленные чиновники.

Филипп Киркоров похоронил своего отца Бедроса
Филипп Киркоров похоронил своего отца Бедроса

Среди них пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, представитель МИД Мария Захарова, посол Болгарии в Москве Атанас Крыстин, Иосиф Пригожин, Игорь Крутой, Стас Михайлов, Григорий Лепс и многие другие звезды российского шоу-бизнеса. Соболезнования по случаю смерти отца Филиппа Киркорова выразил и Александр Лукашенко.

Похороны Бедроса Киркорова
На похороны Бедроса Киркорова пришло множество артистов
Похороны Бедроса Киркорова
Валерия на похоронах Бедроса Киркорова

Также на прощание с отцом путиниста приехала предательница Регина Тодоренко и ее супруг Влад Топалов.

Похороны Бедроса Киркорова
Предательница Регина Тодоренко с мужем на прощании с Киркоровым-страшим

В своей прощальной речи Филипп Киркоров отметил, что его папа прожил долгую и счастливую жизнь и был замечательным отцом и любящим дедушкой. О смерти родного человека, к слову, путинист узнал, когда был на гастролях за границей, но продолжил выступать, объяснив это тем, что он "профессионал".

Бедрос Киркоров с внуками
Бедрос Киркоров с внуками
Похороны Бедроса Киркорова
Как проходили похороны Бедроса Киркорова
Похороны Бедроса Киркорова
Бедроса Киркорова похоронили на Троекуровском кладбище

Для Бедроса Киркорова, который последние годы страдал из-за проблем с сердечно-сосудистой системой, выделили участок на Троекуровском кладбище рядом с могилами Бориса Моисеева и актрисы Ирины Мирошниченко. На могиле отца артиста установили большой крест и усыпали ее венками и цветами. Как выглядит могила Бедроса Киркорова

Могила Бедроса Киркорова
Как выглядит могила Бедроса Киркорова
Могила Бедроса Киркорова
Бедрос Киркоров умер от остановки сердца

"Телеграф" писал ранее, что популярный исполнитель Филипп Киркоров, который поддерживает путинский режим, попал в очередной скандал. Не обошлось и без "украинского следа".

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#Похороны #Филипп Киркоров #Бедрос Киркоров