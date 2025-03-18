Умер отец Филиппа Киркорова

Не стало отца известного путиниста

Сегодня, 18 марта, умер отец российского певца Филиппа Киркорова Бедрос Киркоров. Ему было 92 года.

Российские медиа сообщают, что смерть Бедроса Киркорова наступила из-за остановки сердца. В последние годы у мужчины ухудшилось здоровье из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Он не мог полноценно ходить и чувствовал слабость.

Еще в 2023 году Киркоров обратился к врачам из-за плохого самочувствия. Речь шла о боли в спине, одышке и отеках. У него обнаружили пневмонию, нарушение бронхиальной проходимости и двусторонний гидроторакс. Речь идет о чрезмерной жидкости между грудной стенкой и легкими. Тогда Бедроса лечили на стационаре.

Однако состояние мужчины становилось хуже из-за посттуберкулезных изменений в правом легком. Так через 2 недели у него начала попадать кровь в дыхательные пути. В этот момент отец Киркорова решил покинуть больницу и начать лечение нетрадиционными методами.

В сентябре 2024 года Бедроса снова госпитализировали. У него диагностировали сердечную недостаточность. С тех пор Киркоров не мог ходить, едва передвигаясь с помощью трости. Чтобы улучшить состояние, мужчине провели процедуру очищения крови.

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