Актер поддерживал аннексию Крыма Россией

Борис Клюев был известным советским и российским актером, как и Владимир Зельдин, которого многие помнят по ролям в кино и сериалах. Но его поддержка Путина и одобрение аннексии Крыма оказали большое влияние на репутацию. Сериалы с его участием "Воронины" и "Д’Артаньян и три мушкетера" были достаточно популярны в Украине. Он скончался на 77-м году жизни.

Актера похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила путиниста Бориса Клюева.

Что известно о Борисе Клюеве

Борис Клюев был актером театра и кино, его карьера длилась более 50 лет. Он сыграл десятки ролей в фильмах и сериалах и работал в театре. Его часто приглашали в качестве аристократов, военных, злодеев и комических персонажей.

С 1969 г.їода и до конца жизни Клюев работал в Малом театре в Москве. Он исполнял как классические, так и современные роли. Он снялся в более чем 100 фильмах и сериалах.

Клюев играл как драматические, так и комедийные роли. В сериале "Воронины" его персонаж – ворчливый отец главного героя – стал одним из самых любимых зрителей.

Отношение к Украине и высказывания о войне

В марте 2014 года, во время аннексии Крыма Россией, Борис Клюев подписал письмо в поддержку политики президента РФ Владимира Путина по военной интервенции в Украине. Эта позиция вызвала негативную реакцию в Украине и он был внесен в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности страны.

Клюев открыто поддерживал политику Кремля по отношению к Украине. Он одобрял аннексию Крыма и агрессивные действия России по отношению к Украине.

Где похоронен и как выглядит могила

Россиянин был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. На его могиле установлен памятник с изображением актера и крестом. На месте похоронения постоянно есть свежие цветы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Андрея Миронова. Звезда лент "Бриллиантовая рука", "Берегись автомобиля" и т.д. умер на 47-м году жизни.