У Росії поховали Кіркорова: з ним попрощалися Пєсков, Лукашенко та інші (фото, відео)
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Відспівування Кіркорова-старшого відбувалося у закритому режимі
У п’ятницю, 21 березня, у Москві відбувся похорон Бедроса Кіркорова — батька відомого артиста Філіпа Кіркорова, який підтримує війну проти України. Бедрос помер 18 березня на 93-му році життя.
Як повідомляють російські Telegram-канали, відспівували Кіркорова-старшого у храмі Христа Спасителя у закритому режимі. На траурну церемонію, яка проходила в залі Троєкурівського цвинтаря, прийшло багато артистів, а також високопосадовців.
Серед них прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, представник МЗС Марія Захарова, посол Болгарії у Москві Атанас Крістін, Йосип Пригожин, Ігор Крутой, Стас Михайлов, Григорій Лепс та багато інших зірок російського шоубізнесу. Співчуття щодо смерті батька Філіпа Кіркорова висловив і Олександр Лукашенко.
Також на прощання з батьком путініста приїхала зрадниця Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов.
У своїй прощальній промові Філіп Кіркоров зазначив, що його тато прожив довге та щасливе життя і був чудовим батьком та люблячим дідусем. Про смерть рідної людини, до речі, путініст дізнався, коли був на гастролях за кордоном, але продовжив виступати, пояснивши це тим, що він "професіонал".
Для Бедроса Кіркорова, який останніми роками страждав через проблеми із серцево-судинною системою, виділили ділянку на Троєкурівському цвинтарі поруч із могилами Бориса Мойсеєва та актриси Ірини Мірошниченко. На могилі батька артиста встановили великий хрест і всипали її вінками та квітами. Як виглядає могила Бедроса Кіркорова
"Телеграф" писав раніше, що популярний виконавець Філіп Кіркоров, який підтримує путінський режим, потрапив у черговий скандал. Не обійшлось і без "українського сліду".