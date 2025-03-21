Відспівування Кіркорова-старшого відбувалося у закритому режимі

У п’ятницю, 21 березня, у Москві відбувся похорон Бедроса Кіркорова — батька відомого артиста Філіпа Кіркорова, який підтримує війну проти України. Бедрос помер 18 березня на 93-му році життя.

Як повідомляють російські Telegram-канали, відспівували Кіркорова-старшого у храмі Христа Спасителя у закритому режимі. На траурну церемонію, яка проходила в залі Троєкурівського цвинтаря, прийшло багато артистів, а також високопосадовців.

Філіп Кіркоров поховав свого батька Бедроса

Серед них прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, представник МЗС Марія Захарова, посол Болгарії у Москві Атанас Крістін, Йосип Пригожин, Ігор Крутой, Стас Михайлов, Григорій Лепс та багато інших зірок російського шоубізнесу. Співчуття щодо смерті батька Філіпа Кіркорова висловив і Олександр Лукашенко.

На похорон Бедроса Кіркорова прийшло безліч артистів

Валерія на похороні Бедроса Кіркорова

Також на прощання з батьком путініста приїхала зрадниця Регіна Тодоренко та її чоловік Влад Топалов.

Зрадниця Регіна Тодоренка з чоловіком на прощанні з Кіркоровим-страшом

У своїй прощальній промові Філіп Кіркоров зазначив, що його тато прожив довге та щасливе життя і був чудовим батьком та люблячим дідусем. Про смерть рідної людини, до речі, путініст дізнався, коли був на гастролях за кордоном, але продовжив виступати, пояснивши це тим, що він "професіонал".

Бедрос Кіркоров із онуками

Як проходили похорони Бедроса Кіркорова

Бедроса Кіркорова поховали на Троєкурівському цвинтарі

Для Бедроса Кіркорова, який останніми роками страждав через проблеми із серцево-судинною системою, виділили ділянку на Троєкурівському цвинтарі поруч із могилами Бориса Мойсеєва та актриси Ірини Мірошниченко. На могилі батька артиста встановили великий хрест і всипали її вінками та квітами. Як виглядає могила Бедроса Кіркорова

Як виглядає могила Бедроса Кіркорова

Бедрос Кіркоров помер від зупинки серця

"Телеграф" писав раніше, що популярний виконавець Філіп Кіркоров, який підтримує путінський режим, потрапив у черговий скандал. Не обійшлось і без "українського сліду".