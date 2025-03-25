В Китае прошел Совет World Athletics, на котором рассмотрели вопрос возвращения россиян

Во вторник, 25 марта, Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение РФ и Беларуси. К слову, в декабре 2024 года World Athletics признала украинку Ярославу Магучих лучшей легкоатлеткой мира в небеговых дисциплинах.

Об єтом сообщила пресс-служба World Athletics в YouTube. Президент Федерации Себастьян Коу выступил с заявлением по этому поводу на Совете организации в Нанкине (Китай).

"Совет принял рекомендацию по участию российских и белорусских атлетов в международных турнирах. Совет считает санкции адекватными и не считает необходимым их заменять, дополнять или изменять, если только текущие обстоятельства не ухудшатся, либо не будет достигнуто мирное соглашение", – заявил Коу.

Себастьян Коу

В российском сегменте Интернета отметили, что только президент США Дональд Трамп может вернуть россиян в мировой спорт. Один из пользователей пошутил, что санкции в спорте против РФ действуют из-за того, что Трампу не понравился подарок главы Кремля Владимира Путина.

В ноябре 2015 года World Athletics временно лишила членства Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) из-за допинг-скандала. Затем отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось. В марте 2023 года совет World Athletics согласился восстановить полноценный статус ВФЛА, но продлил отстранение спортсменов из России и Беларуси от турниров из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, Коу баллотировался на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК), однако проиграл выборы. К слову, россияне боялись, что британец возглавит мировой спорт. Добавим, что в РФ называют Себастьяна самым известным русофобом в мире спорта.