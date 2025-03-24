В центре Москвы горит элитный ЖК: что известно о мощном пожаре (фото, видео)

Над городом поднялся огромный столб дыма

В центре Москвы начался сильный пожар в понедельник, 24 марта. Огонь охватил верхние этажи одного из домов элитного ЖК "Роза Росса".

Видео и фото пожара уже публикуют в сети. Информация о пострадавших не поступала, но огонь мощно полыхает.

Как видно на кадрах, пожар настолько сильный, что языки пламени вздымаются над зданием. Образовался огромный столб дыма, который виден из разных уголков Москвы. Возле эпицентра пожара уже тяжело дышать, воздух воняет гарью.

В сети прибавляют, что загорелся пентхаус на верхних этажах стоимостью в несколько миллиардов рублей. Пламя уже охватило всю крышу здания. Информации о пострадавших пока нет.

К месту возгорания уже прибыли спасатели, пытающиеся обуздать огонь, чтобы он не перекинулся на соседние здания.

Пожар охватил уже 400 квадратных метров. Предварительно на крыше производились сварочные работы, которые могли стать причиной возгорания. Общая сумма горевшего пентхауса превышает 3 млрд рублей.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Ростове произошел серьезный пожар. Он начался в торговом центре "Галерея Астор" на Буденовском проспекте, огонь перекинулся на крышу жилого пятиэтажного дома, жителей эвакуировали.