Жириновский внезапно "ожил". На его странице спустя два года появился загадочный анонс

Пользователи сети удивились

Владимир Жириновский умер в 2022 году, но усопший российский политик появился в сети Х с шокирующим предупреждением. Публикация предупреждает о ходе событий в будущем.

Как сообщает "Телеграф", свежая публикация на личной странице политика в Х датирована 13 марта 2025 года.

"В ближайшее время произойдет то, что изменит ход событий! Многие будут шокированы. Ждите", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что до сегодняшнего дня последнее сообщение в профиле Жириновского было опубликовано 24 июня 2023 года.

Пользователи начали активно комментировать новое сообщение. "Неужели воскрес", — написал один из них.

"Пригожина тянешь назад?", — саркастически прокомментировал еще один пользователь соцсети.

Напомним, Владимир Жириновский — это известный российский политик, который на протяжении всей своей жизни строил карьеру в рамках Либерально-демократической партии России. Он также был известен своими украинофобскими взглядами и неоднократно угрожал "захватить Киев за три дня".

Кстати, о смерти Жириновского стало известно 6 апреля 2022 года. В его окружении заявили, что он скончался после затяжной болезни.

"Телеграф" также рассказывал, где он похоронен и как выглядит могила российского политика.