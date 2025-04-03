Всегда есть живые цветы и пока нет памятника: как выглядит сейчас могила Анастасии Заворотнюк

Актриса умерла от рака мозга 29 мая 2024 года

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, в свое время полюбившаяся украинцам благодаря роли няни Вики в "Моей прекрасной няне", скончалась в мае прошлого года. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Почти через год после смерти актрисы, ее могила устлана цветами.

Сегодня, 3 апреля, Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 54 года. По этому случаю Телеграф решил выяснить, как выглядит ее могила.

Последние пять лет своей жизни актриса страдала глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище — кладбище, где покоится много известных в РФ личностей.

Как выглядит могила Заворотнюк

Недавно, 29 марта, муж Заворотнюк Петр Чернышев был замечен на ее могиле вместе с их общей дочерью Милой. Он встал на колено перед местом захоронения своей жены.

На месте захоронения всегда много живых цветов — пионы, хризантемы и т.д. В центре – большой крест с распятием, на нем – портрет актрисы в рамке. Также рядом есть другие фото звезды РФ. Памятника на могиле пока нет. Его обычно ставят спустя год после смерти.

Напомним, что Анастасия Заворотнюк была в браке с Петром Чернышевым — российским фигуристом 16 лет. За это время у них родилась дочь Мила. От предыдущего брака у нее было еще двое детей. Актрисы не стало 29 мая 2024 года. В течение 5 лет она боролась с раком мозга. За это время она не появлялась на публике — за ней ухаживали ее близкие.

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