Укр

Всегда есть живые цветы и пока нет памятника: как выглядит сейчас могила Анастасии Заворотнюк

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Анастасии Заворотнюк было 53 года
Анастасии Заворотнюк было 53 года. Фото Колаж Телеграфу

Актриса умерла от рака мозга 29 мая 2024 года

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, в свое время полюбившаяся украинцам благодаря роли няни Вики в "Моей прекрасной няне", скончалась в мае прошлого года. Она ушла из жизни после продолжительной борьбы с раком. Почти через год после смерти актрисы, ее могила устлана цветами.

Сегодня, 3 апреля, Анастасии Заворотнюк могло бы исполниться 54 года. По этому случаю Телеграф решил выяснить, как выглядит ее могила.

Последние пять лет своей жизни актриса страдала глиобластомой — агрессивной формой рака мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище — кладбище, где покоится много известных в РФ личностей.

Анастасия Заворотнюк

Как выглядит могила Заворотнюк

Недавно, 29 марта, муж Заворотнюк Петр Чернышев был замечен на ее могиле вместе с их общей дочерью Милой. Он встал на колено перед местом захоронения своей жены.

Анастасия Заворотнюк могила сейчас

На месте захоронения всегда много живых цветов — пионы, хризантемы и т.д. В центре – большой крест с распятием, на нем – портрет актрисы в рамке. Также рядом есть другие фото звезды РФ. Памятника на могиле пока нет. Его обычно ставят спустя год после смерти.

Анастасия Заворотнюк могила

Напомним, что Анастасия Заворотнюк была в браке с Петром Чернышевым — российским фигуристом 16 лет. За это время у них родилась дочь Мила. От предыдущего брака у нее было еще двое детей. Актрисы не стало 29 мая 2024 года. В течение 5 лет она боролась с раком мозга. За это время она не появлялась на публике — за ней ухаживали ее близкие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Светланы Светличной. Она была звездой фильмов "Бриллиантовая рука", "Семнадцать мгновений весны", "Кухарка". Женщина умерла из-за сердечной недостаточности на фоне онкологического заболевания мозга.

Теги:
#Могила #Анастасия Заворотнюк #Троекуровское кладбище