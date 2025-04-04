Взорвали авто жены? Кто такой Юрий Федько, который мог пострадать из-за взрыва в Днепре (фото)

Он был назначен главой Левобережной администрации Днепра в 2021 году

Взрыв в Днепре раздался утром 4 апреля — взорвался автомобиль чиновника. По данным полиции, в результате инцидента он и его жена пострадали.

Официальной информации о личности пострадавшего пока нет. Но по данным "РБК-Украина", речь идет о главе Левобережной городской администрации Днепра Юрии Федько. "Телеграф" рассказывает, что известно о нем и инциденте.

Как "Телеграф" узнал у механиков, авто на фото с места взрыва — Hyundai Santa Fе. Хотя из-за повреждения машины идентифицировать ее трудно, есть ряд сходств (крыша, заправочный бак, даже диски).

Hyundai Santa Fе

Авто, пострадавшее от взрыва:

Именно автомобиль Hyundai Santa Fe 2011 года выпуска указан в декларации Федько. Машина зарегистрирована на его жену Анжелику Федько.

Что известно о Юрии Федько

Федько был назначен главой Левобережной администрации Днепра в 2021 году. Значительной частью территории, за которую он отвечает, является жилой массив Приднепровский, где находится ТЭС. Россияне не раз атаковали объекты инфраструктуры в этом массиве.

Юрий Федько. Фото с его Facebook-страницы

В социально-экономическом плане район также имеет проблемы, пишет "Відомо". Периодически там возникают скандалы из-за отсутствия воды, вывоза мусора или более громкие — из-за приватизации стадиона "Авангард".

Юрий Федько. Фото с его Facebook-страницы

Юрий Федько 1971 года рождения, 25 лет он работал в Приднепровском энергостроительном техникуме. Там он прошел путь от преподавателя до директора. После этого стал депутатом Самарского райсовета и возглавил его. После образования в Днепре администраций вместо райсоветов возглавил Левобережную. Политическую карьеру Федько начал в партии "УКРОП", был близок к действующему мэру Днепра Борису Филатову.

Юрий Федько. Фото с его Facebook-страницы

Ранее "Телеграф" также сообщал, что нашли предполагаемого убийцу депутата из Каменского Плахотника. Чиновника убили выстрелом в голову.