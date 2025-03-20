Умер первый премьер-министр независимой Украины Витольд Фокин

"Телеграф" рассказывает, что известно о Фокине, чем он занимался в СССР и независимой Украине

Витольд Фокин умер 20 марта. Он был первым премьер-министром Украины и бывшим заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом сообщила внучка Мария Фокина в Facebook. Ему было 92 года.

"Дедушка", — написала внука Витольда Фокина и добавила эмодзи с разбитым сердцем.

Также Мария Фокина опубликовала несколько фотографий с дедушкой. Под сообщением пользователи выражают соболезнования семье в связи с уходом в вечность Витольда Фокина.

Доктор философии, профессор, Заслуженный деятель искусств Украины, член-корреспондент Национальной академии искусств Украины, академик УТА, академик УАН, Посол мира Максим Тимошенко отреагировал на смерть Фокина. Он выразил соболезнования семье.

"Умер первый премьер-министр независимой Украины Витольд Павлович Фокин. Знал его лично, один из лучших премьеров в истории Украины. Светлая память и самые искренние соболезнования семье Витольда Павловича", — говорится в его публикации.

Кто такой Витольд Фокин — чем он известен

Витольд Фокин родился 25 октября 1932 года в селе Новониколаевка в Донецкой области. Свою карьеру он начал с работы на шахте, где постепенно поднялся до руководящих должностей в угольной промышленности.

23 октября 1990 года Витольд Фокин был назначен исполняющим обязанности председателя Совета Министров Украинской ССР. Уже 14 ноября того же года его официально утвердили на этой должности. Через полгода, 18 апреля 1991 года, Фокин стал премьер-министром Украинской ССР, взяв на себя управление государством в период значительного экономического кризиса.

Фокин имел возможность возглавить правительство СССР по приглашению тогдашнего генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева, однако отказался. С момента провозглашения независимости Украины 24 августа 1991 года и до 1992 года он исполнял обязанности премьер-министра независимой Украины. В сентябре 1992 года подал в отставку, а его место занял Леонид Кучма.

Витольд Фокин в ТКГ и скандалы

3 августа 2020 года руководитель Офиса президента Андрей Ермак предложил Витольду Фокину присоединиться к украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, поскольку считалось, что его образ будет положительно воспринят на оккупированных территориях. 18 августа Зеленский назначил Витольда Фокина первым заместителем главы делегации в ТКГ, однако менее чем через два месяца президент Украины разочаровался в нем.

Его высказывания о средствах урегулирования военного конфликта между Россией и Украиной на Донбассе вызвали бурную волну негатива.

Что говорил и предлагал Фокин в ТКГ, а также, что писал в своих соцсетях в последнее время — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.