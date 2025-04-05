В российском Саранске прогремели взрывы: БПЛА разгромили важный оборонный завод (видео)

Ударные беспилотники атаковали завод акционерного общества "Оптиковолоконные системы"

Украинские ударные беспилотники в ночь на 5 апреля атаковали российский Саранск, который находится в 850 километрах от границы Украины. Ударами БПЛА поражено важное оборонное предприятие россиян, работавшее на обеспечение войны.

Об этом сообщили украинские и российские мониторинговые каналы. По данным мониторинга, на территории предприятия было зафиксировано по меньшей мере девять удачных ударов беспилотников, противодействие со стороны противовоздушной обороны практически отсутствовало.

Местные жители в российских каналах подтвердили, что были слышны сильные взрывы и видны вспышки. Также в сети было опубликовано видео с места атаки, на которых можно увидеть, что беспилотники удачно достигли своей цели. Позже появилось фото масштабного пожара на атакованном заводе.

Позже некоторые каналы россиян подтвердили, что ударные беспилотники атаковали завод акционерного общества "Оптиковолоконные Системы". Это предприятие специализируется на производстве в том числе оптического волокна, используемого россиянами в собственных FPV-дронах. Считается, что это первый и единственный завод в России, который может производить огромные объемы оптоволоконного кабеля.

Как сообщалось ранее, на днях город Энгельс, возле которого находится авиабаза стратегической авиации, посетили украинские беспилотники. В общей сложности там услышали не менее 10 взрывов.

Это не первая атака на Энгельс. Так, до этого взрывы там раздались ближе к утру 20 марта. Ударные беспилотники атаковали местный нефтеперерабатывающий завод, а также важный военный аэродром Энгельс-2, откуда нередко вылетают российские самолеты для массированных ударов по Украине.