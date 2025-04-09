Весела ніч в Росії: вибухи чули у Краснодарському краї, Ростові, Енгельсі та інших місцях

Десятки вибухів вночі лунали в Енгельсі, Таганрозі, Ростові та інших містах кількох регіонів Росії

Невідомі ударні безпілотники в ніч з 8 на 9 квітня добряче пройшлися російською територією. У багатьох містах та регіонах було чутно вибухи, припускається, що є влучання по російських військових об'єктах та підприємствах. Вчергове "вихопив" Енгельс, де знаходиться важлива авіабаза росіян.

Про це пишуть російські інформаційні канали. Зокрема, багато вибухів було чутно в російському Ростові, протиповітряна оборона намагалася збивати безпілотники прямо над містом.

Також у Таганрозі пролунало понад 10 вибухів. Місцеві жителі повідомляли про гучні звуки та спалахи у небі. Попередньо, безпілотники намагалися атакувати місцевий порт, поки що немає достовірної інформації щодо наслідків "на землі".

Вибухи також чули у Приморсько-Ахтарську, Тихорецьку та Слов'янську-на-Кубані в Краснодарському краї. Інформаційні канали росіян традиційно бравурно повідомляють про те, що "все збито". Не менше п'яти вибухів також пролунало у Саратовській області РФ: дрони вже традиційно долетіли до Енгельса, біля якого базуються російські Ту-95МС.

Нагадаємо, що українські ударні безпілотники в ніч на 5 квітня атакували російський Саранськ, який знаходиться за 850 кілометрів від кордону України. Ударами БПЛА вражено важливе оборонне підприємство росіян, яке працювало на забезпечення війни.

Як повідомлялося раніше, днями місто Енгельс, біля якого розташована авіабаза стратегічної авіації, відвідали українські безпілотники. Загалом там почули щонайменше 10 вибухів.

Це не перша атака на Енгельс. Так, до цього вибухи там пролунали ближче до ранку 20 березня. Ударні безпілотники атакували місцевий нафтопереробний завод, а також важливий військовий аеродром "Енгельс-2", звідки нерідко вилітають російські літаки для масованих ударів по Україні.