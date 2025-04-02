В Днепре раздались взрывы: россияне атакуют регион "шахедами"

Воздушная тревога объявлена на востоке

Ночью, у среду, 2 апреля над Днепропетровской областью была зафиксирована массированная атака вражеских дронов-камикадзе. В Днепре и близлежащих районах раздавались взрывы, местные власти сообщают о работе систем противовоздушной обороны.

Об этом информируют Воздушные силы ВСУ и глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. Первые сообщения о воздушной тревоге поступили около 21:56. Уже через полчаса жители региона сообщили о звуках взрывов в пригороде Днепра.

"Вражеские беспилотники в небе над областью. Находитесь в безопасных местах", — дописал глава областной военной администрации.

По данным Воздушных сил ВСУ, дроны зафиксированы как в восточной, так и центральной части области, в том числе с курсом на север и северо-запад.

В момент публикации материала воздушная тревога была объявлена в северо-восточных областях Украины: Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Луганской.

Ранее Телеграф рассказывал, что ресторан Bartolomeo в Днепре раскритиковали за открытый сбор средств на восстановление после попадания российского ударного дрона.