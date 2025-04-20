ИИ выделил несколько факторов и категорий лиц, которые теоретически могли бы представлять угрозу для российского президента

За всю историю было немало случаев, когда авторитарные лидеры "плохо заканчивали". Основываясь на исторических параллелях, политической динамике в авторитарных режимах и доступной информации, можно выделить несколько факторов и категорий лиц, которые теоретически могли бы представлять угрозу для жизни нынешнему президенту Владимиру Путину.

"Телеграф" решил поинтересоваться у искусственного интеллекта Grok насчет этого вопроса. Он выдал несколько предположений о том, кто и когда может ликвидировать президента России.

Grok является разработкой компании xAI американского миллиардера Илона Маска. Этот ИИ создан в ответ на распространение ChatGPT чат-бота от компании OpenAI.

ИИ пишет, что основываясь на исторических параллелях, политической динамике в авторитарных режимах и доступной информации, можно выделить несколько факторов и категорий лиц, которые теоретически могли бы представлять угрозу для российского президента.

При этом, важно учесть, что речь не идет о точных сценариях. Это лишь аналитический разбор возможных рисков для Путина.

Кто может представлять угрозу для Путина?

Угроза для Путина теоретически может исходить от следующих групп его окружения:

1. Силовики (ФСБ, Минобороны, Росгвардия).

Это ядро путинской системы, контролирующее силовые структуры и ресурсы. Они имеют доступ к оружию, разведданным и лояльным подразделениям. Мотивом может стать недовольство из-за военных неудач, санкций, угрожающих их бизнес-интересам, или из-за ощущения, что Путин становится обузой для системы. Например, если военные или ФСБ решат, что его политика ведет к краху, кто-то может попытаться устранить его ради "спасения государства".

ИИ пишет, что назвать конкретные имена сложно. Однако в прошлом упоминались фигуры с огромным влиянием вроде:

Сергея Шойгу (экс-министр обороны, ныне секретарь Совбеза)

(экс-министр обороны, ныне секретарь Совбеза) Александра Бортникова (директор ФСБ)

Однако нет доказательств их нелояльности. Более вероятны угрозы от менее публичных фигур среднего звена, которые могут консолидировать недовольство.

2. Олигархи и бизнес-элиты

Grok отмечает, что Олигархи, такие как Сулейман Керимов или Олег Дерипаска, зависят от Путина, но санкции и изоляция России бьют по их активам. В случае, если они решат, что его политика угрожает их богатству, они могут поддержать заговор (финансово или организационно).

Мотивом может стать потеря активов, невозможность вести бизнес на Западе, страх перед национализацией или арестами.

При этом, олигархи в путинской России лишены политической самостоятельности. Их зависимость от государства и страх перед репрессиями (арестами или "несчастными случаями") делает открытый бунт маловероятным.

3. Политические элиты и технократы

Лица вроде премьер-министра Михаила Мишустина или главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной представляют технократическую элиту, которая управляет экономикой и государством. Они могут быть недовольны милитаризацией или изоляцией, угрожающей стабильности.

В Путине они могут увидеть препятствие для рационального управления страной. Эти лица могут поддержать "мягкий переворот" ради сохранения системы, но если экономика приблизится к коллапсу.

ИИ подчеркнул, что в то же время технократы в России подчинены силовикам и Путину. У них нет собственных силовых ресурсов для организации заговора.

4. Региональные лидеры

Лидеры вроде Рамзана Кадырова (глава Чечни) или главы других регионов имеют собственные силовые структуры и лояльные группы.

Кадыров, например, публично демонстрирует лояльность, но его конфликт с другими элитами (например, с Керимовым) показывает потенциал для раскола.

Отмечается, что региональные лидеры могут захотеть большей автономии или защиты своих интересов в случае ослабления центральной власти. В то же время, Кадыров и другие зависят от финансов и поддержки Кремля. Их бунт возможен только при серьезном кризисе.

Каковы риски?

Путин выстроил систему, которая минимизирует риски. Силовики, олигархи и технократы конкурируют друг с другом, что снижает вероятность их объединения. При этом, за элитами следят ФСБ и Росгвардия. К тому же санкции и изоляция России делают элиты зависимыми от Путина, так как у них нет выхода на Запад. Также многие в его окружении (например, Николай Патрушев или Сергей Лавров) обязаны Путину своей карьерой и богатством.

Может ли ликвидация быть в ближайшее время?

В краткосрочной перспективе (2025 год), как пишет ИИ, вероятность устранения Путина низкая. Он сохраняет контроль, а элиты слишком разобщены и напуганы.

Среднесрочная угроза (5–10 лет) может вырасти, если война затянется, экономика ухудшится или Путин проявит слабость (например, из-за здоровья).

Grok считает, что наиболее вероятный сценарий — не убийство, а "дворцовый переворот", где элиты вынуждают Путина уйти в обмен на гарантии безопасности, или его устранение в случае резкого кризиса (например, военного поражения).

Выводы

Проанализировав риски и угрозы для Путина, ИИ делает вывод, что российскому лидеру стоит "бояться" не конкретных личностей, а системных факторов: раскола элит, военного поражения или экономического коллапса.

При этом Grok полагает, что Наиболее опасны силовики среднего звена или региональные лидеры с собственными ресурсами, но их действия зависят от кризиса. Пока Путин сохраняет контроль над ФСБ, Росгвардией и армией, вероятность успешного заговора минимальна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Искусственный интеллект рассказал, похож ли Путин с диктатором нацистской Германии Адольфом Гитлером.