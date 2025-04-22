"Ого, охренеть!": взорвался крупнейший в России склад боеприпасов, перекрыты дороги (видео)

На одном из крупнейших складов боеприпасов Минобороны России во Владимирской области произошел взрыв 22 апреля. На месте сейчас масштабный пожар.

Информация об этом появилась в сети. Известно, что взрыв случился на 51-м арсенале ГРАУ (Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации), расположенном в 8 км от Киржача.

Его емкость — 4286 вагонов боеприпасов (более 264 тыс. тонн). Всего на хранении около 105 тыс. тонн.

В хранилищах и на открытых площадках хранятся артснаряды, ракеты для РСЗО, компоненты ЗРК (в том числе С-300), тактические ракеты типа "Точка-У".

В сети уже стали появляться соответствующие видео, которые сняли местные жители.

"Ого, охренеть", — кричат очевидцы.

Жителей семи населенных пунктов эвакуируют после взрывов в Киржачском районе Владимирской области.

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