"Ого, охреніти!": Вибухнув найбільший у Росії склад боєприпасів, перекриті дороги (відео)

На одному із найбільших складів боєприпасів Міноборони Росії у Володимирській області стався вибух. На місці зараз є масштабна пожежа.

Інформація про це з’явилася у мережі 22 квітня. Вибух стався на 51-му арсеналі ГРАУ, розташованому за 8 км від Кіржача.

Його місткість — 4286 вагонів боєприпасів (понад 264 тис. тонн). Усього на зберіганні близько 105 тис. тонн.

У сховищах та на відкритих майданчиках зберігаються артснаряди, ракети для РСЗВ, компоненти ЗРК (у тому числі С-300), тактичні ракети типу "Точка-У".

Мешканців семи населених пунктів евакуювали після вибухів у Кіржацькому районі Володимирської області.

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