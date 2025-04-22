"Ого, охреніти!": Вибухнув найбільший у Росії склад боєприпасів, перекриті дороги (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
На одному із найбільших складів боєприпасів Міноборони Росії у Володимирській області стався вибух. На місці зараз є масштабна пожежа.
Інформація про це з’явилася у мережі 22 квітня. Вибух стався на 51-му арсеналі ГРАУ, розташованому за 8 км від Кіржача.
Його місткість — 4286 вагонів боєприпасів (понад 264 тис. тонн). Усього на зберіганні близько 105 тис. тонн.
У сховищах та на відкритих майданчиках зберігаються артснаряди, ракети для РСЗВ, компоненти ЗРК (у тому числі С-300), тактичні ракети типу "Точка-У".
Мешканців семи населених пунктів евакуювали після вибухів у Кіржацькому районі Володимирської області.
Новина доповнюється…