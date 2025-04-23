"Добрые" дроны атаковали завод по производству "шахедов" в России: до него 1 200 км от Украины (видео)

В Украине не комментировали инцидент

В городе Елабуга (Татарстан, РФ) 23 апреля произошли взрывы, которые, по предварительным данным, могли быть следствием атаки беспилотных летательных аппаратов. Свидетели отмечали, что видели в небе неизвестные объекты, часть из которых была "сбита".

Об этом сообщают в соцсетях. Также люди отметили, что население из Елабуги срочно эвакуируют.

Минобороны РФ заявило об "уничтожении украинского беспилотного летательного аппарата" над территорией Татарстана. В то же время, украинская сторона официально не комментировала события.

Пользователи массово публикуют кадры с места взрывов:

Скриншот с видео Скриншот с видео Скриншот с видео

В результате инцидента в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения на полеты. В аэропорту Казани объявлен "план ковер" — с 12:45 по местному времени прекращен прием и выпуск самолетов, рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

По информации мониторингового канала "Николаевский Ваньок", 6 летательных аппаратов весом 250 кг каждый с дополнительной оснасткой были направлены "на цель".

"Задачи и траектория были нестандартны. 1 — сбили, 5 — упало в цель", — говорится в сообщении.

Город Елабуга расположен на расстоянии примерно 1 200 километров от границы с Украиной, однако администратор канала утверждает, что расстояние составляет 1 700 км.

Там находится главный производственный центр по сбору БПЛА "Shahed-136".

Согласно первоначальному плану, к сентябрю 2025 года должны были изготовить около 6 000 таких дронов. Однако уже к августу 2024 года было собрано более 4 500 единиц. По оценкам аналитиков, Россия способна выйти на темпы производства до 10 000 беспилотников ежегодно, особенно при сохранении поставок необходимых компонентов из-за рубежа. К работе на предприятии привлекают как местных студентов, так и иностранцев — в частности, граждан африканских стран, официально нанимаемых под видом "обучения".

Беспилотники оснастили новыми антеннами китайского производства, рассчитанными на более эффективное противостояние украинским системам радиоэлектронной борьбы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22 апреля на одном из самых больших складов боеприпасов Минобороны России раздался взрыв, после чего вспыхнул масштабный пожар. Это произошло на территории 51-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления (ГРАУ), расположенного примерно в 8 км от города Киржач во Владимирской области.