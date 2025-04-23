"Добрі" дрони атакували завод з виробництва "шахедів" у Росії: до нього 1 200 км від України (відео)

В Україні не коментували інцидент

У місті Єлабуга (Татарстан, РФ) 23 квітня пролунали вибухи, які, за попередніми даними, могли бути наслідком атаки безпілотних літальних апаратів. Свідки зазначали, що бачили в небі невідомі об'єкти, частину з яких було "збито".

Про це повідомляють у соцмережах. Також люди зазначили, що населення з Єлабуги терміново евакуюють.

Міноборони РФ заявило про "знищення українського безпілотного літального апарата" над територією Татарстану. Водночас українська сторона офіційно не коментувала події.

Користувачі масово публікують кадри з місця вибухів:

Скриншот із відео Скриншот із відео Скриншот із відео

Внаслідок інциденту в аеропортах Казані та Нижньокамська ввели тимчасові обмеження на польоти. В аеропорту Казані оголошено "план килим" — з 12:45 за місцевим часом припинено прийом та випуск літаків, розповів представник Росавіації Артем Кореняко.

За інформацією моніторингового каналу "Миколаївський Ваньок", 6 літальних апаратів вагою 250 кг кожен з додатковим оснащенням були спрямовані "на ціль".

"Завдання та траєкторія були нестандартні. 1 збили, 5 — упало в ціль", — йдеться в повідомленні.

Місто Єлабуга розташоване на відстані приблизно 1 200 кілометрів від кордону з Україною, однак адміністратор каналу, стверджує, що відтань становить 1 700 км.

Саме там знаходиться головний виробничий центр зі збирання БПЛА "Shahed-136".

Згідно з початковим планом, до вересня 2025 року мали виготовити близько 6 000 таких дронів. Проте вже до серпня 2024 року було зібрано понад 4 500 одиниць. За оцінками аналітиків, Росія здатна вийти на темпи виробництва до 10 000 безпілотників щорічно, особливо у разі збереження постачання необхідних компонентів із-за кордону. До роботи на підприємстві залучають як місцевих студентів, так і іноземців — зокрема, громадян африканських країн, яких офіційно наймали під виглядом "навчання".

Безпілотники оснастили новими антенами китайського виробництва, розрахованими на ефективніше протистояння українським системам радіоелектронної боротьби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 22 квітня на одному з найбільших складів боєприпасів Міноборони Росії пролунав вибух, після чого спалахнула масштабна пожежа. Це сталося на території 51-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління (ГРАУ) МО РФ, що розташований приблизно за 8 км від міста Кіржач у Володимирській області.