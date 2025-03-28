В Энгельсе было громко: что могло стать целью беспилотников (фото, видео)

Взрывы ночью слышали сразу в нескольких регионах России

Атака беспилотников на Энгельс Саратовской области, в ночь с 27 на 28 марта, не прошла даром. БПЛА могли попасть в важнейший объект инфраструктуры России.

Как сообщает руководитель ОО "Центр изучения оккупации" Петр Андрющенко, целью мог стать Научно-исследовательский Институт Химических Источников тока (Акционерное общество), расположенный в Саратове. Работа ПВО над Саратовом началась около трех ночи, взрывы слышали до утра. Конечно, местные каналы традиционно говорили, что все сбили, однако на видео с места событий видны задымления.

Что известно об этом заводе

Саратовский НИХИТ (Научно-исследовательский институт химического машиностроения и технологии) является специализированным предприятием, разрабатывающим и производящим резервные источники тока для автономного электропитания техники.

Основная деятельность института направлена на создание химических источников тока, таких как аккумуляторы и батареи. Разработки НИИХДС находят применение в различных отраслях промышленности, включая оборонную, авиационную и космическую технику. Институт также занимается исследованиями в области электрохимии.

Что известно об атаке

Как сообщается, за ночь в России было поражено сразу несколько целей в разных населенных пунктах. В Саратове слышали около 30 взрывов. По словам Андрющенко, верифицировано поражение АО Научно-исследовательского института химических источников. Воздушная тревога на 8 утра продолжается, аэропорт до сих пор закрыт. Официально местные власти отчитались о 19 сбитых БПЛА.

Впрочем, доподлинно не известно, что могло быть поражено в Энгельсе, ведь OSINT-эксперты вроде бы не подтверждают информацию о поражении завода, хотя взрывы были близко.

Где расположен Энгельс

Впрочем, ASTRA, российское независимое издание, пишет, что возможной целью мог быть местный НПЗ. До Саратовского НПЗ с места, где на видео взрывы, примерно 3,5 километра, а до военного аэродрома "Сокол" — менее 9 км.

Ранее "Телеграф" также писал, что это уже не первая атака беспилотников на Энгельс. Ранее, 20 марта, здесь поразили аэродром с Ту-95МС и нефтезавод.