После удара HIMARS долго не живут: пропагандист российского военного канала умер в больнице

Пропагандисту было 25 лет

В московском госпитале скончался российский пропагандист, "военкор" телеканала Минобороны РФ "Звезда" Никита Гольдин. Он был ранен в результате ударов HIMARS.

Информация об этом появилась 24 апреля в российских СМИ. Там отметили, что на больничной койке пропагандист провел последний месяц, с 24 марта текущего года.

Именно в тот день Гольдин получил тяжелое осколочное ранение в голову на фронте. Тогда же в зоне боевых действий погибли три российских пропагандиста, его "коллеги".

Что известно о Гольдине

Пропагандисту было 25 лет. Родился он в российском городе Псков. Окончил кадетский корпус в Санкт-Петербурге, затем поступил на факультет журналистики Военного университета имени князя Александра Невского.

С 2024 года Гольдин готовил сюжеты для телеканала "Звезда", публиковался в "Московском комсомольце" и других изданиях.

Он публиковал материалы о полномасштабной войне в Украине и добивался отправки в район боевых действий.

Последний материал Гольдина с фронта был опубликован 24 марта 2025 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Донецкой области был ликвидирован российский пропагандист Александр Мартемьянов. Еще несколько получили ранения.