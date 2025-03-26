Называла себя Z-журналисткой, а Украину – страной 404: кем была пропагандистка Анна Прокофьева, ликвидированная на Белгородщине

Она получила смертельное ранение

Российская пропагандистка, ликвидированная в Белгородской области, Анна Прокофьева была известной военной корреспонденткой Первого канала России. У нее был собственный телеграмм-канал "Журналистка Z", где последовательно распространяла кремлевскую пропаганду о войне в Украине.

По информации российских СМИ, Прокофьева погибла в районе Демидовки, что в Белгородской области, где продолжаются боевые действия. О ее гибели первым сообщил военный блоггер Владимир Романов.

Прокофьева активно продвигала нарративы российских властей, последовательно называя Украину "страной 404", ВСУ — заклятыми врагами, а войну — "специальной военной операцией".

Накануне своей смерти, 25 марта, она опубликовала фото в военной одежде с подписью "Где-то на границе со страной 404…". Российские источники сообщают о ее гибели во время выполнения "редакционной задачи". Другие пишут, что команда взорвалась на мине.

Прокофьева распространяла на своем канале российские нарративы:

Где находится Демидовка в Белгородской области

Ранен еще один пропагандист

На Первом канале, где работала Прокофьева, сообщили также о серьезном ранении оператора Дмитрия Волкова. Он якобы находился вместе с журналисткой возле Демидовки и был ранен вместе с ней. Российский журналист Александр Хинштейн говорит, что он, якобы, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и доставляется в Курскую областную больницу.

Напомним, незадолго до гибели Прокофьевой в Украине погибли еще трое российских журналистов -пропагандистов — Александр Федорчак, Андрей Панов и Александр Сиркели.