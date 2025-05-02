"Скромно, по-домашнему": квартира Путина с золотом, лепниной и собственной церковью насмешила сеть (видео)

Интервью главы РФ вызвало не только интерес, но и активное обсуждение в интернете

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности своей жизни в Кремле. Он не только продемонстрировал свою квартиру в Сенатском дворце, но и рассказал о том, как часто проводит время в этих стенах.

Как пишут росСМИ, политик "очень часто" ночует в Кремле, работая даже ночью. Так происходит, по его словам, последние 3 года.

Гостиная с несколькими светлыми диванами, белый рояль, портрет императора Александра III и библиотека — таков интерьер в "хоромах" российского президента. Путин даже похвастался "домашней церквушкой".

Интервью главы РФ вызвало не только интерес, но и активное обсуждение в интернете. Пользователи буквально взорвали социальные сети сотнями комментариев, иронизируя по поводу показанного интерьера и обстоятельств жизни россиянина.

"Небольшая церквушка у сатаны", "Вот это он для чего показал, чтобы думали что не в бункере?", "А когда же он покажет свой чемодан?", – такие саркастические сообщения быстро разлетелись по всем платформам. Все удивились также белому роялю в гостиной, на котором Путин "очень редко играет", и портретом Александра III, по словам комментаторов, больше напоминающего привет из прошлого, чем часть современного интерьера.

"300 метров под землей" и "Туалет не показал, потому что чемодан" — еще несколько фраз, поразивших пользователей интернета. Юмористы в сети даже предположили, что президент не живет в Кремле, а, в Геленджике или на Валдае, в специальном укрытии.

"Стиль "Быдлостайл"", — посмеялась женщина.

Хотя Путин пытается демонстрировать свою "домашнюю" жизнь, для многих это выглядит скорее как попытка маскировки, ведь реальность, вероятно, выглядит гораздо иначе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Владимир Путин впервые с начала проведения Курской операции ВСУ надел военную форму. Его внешний вид не произвел впечатление ни на украинцев, ни на самих россиян — в сети сразу появились десятки иронических сообщений и острых шуток.