Высокопоставленные чиновники в Вашингтоне остаются настроенными скептически, поскольку Путин – известный лжец

Российский правитель Владимир Путин, по всей вероятности, изменил свои цели в войне против Украины. Вместо долгосрочного наступления на украинские территории он, похоже, планирует укрепить контроль над временно оккупированными территориями Украины и спасти российскую экономику, которая испытывает трудности из-за санкций, стараясь не вызвать гнев президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на ряд источников среди американских и западных чиновников, ознакомившихся с последними данными разведки. Это отражает эволюцию оценок, поскольку, согласно предварительным данным, Путин считал, что война выгодна России и что он имеет достаточный наступательный импульс, технические, человеческие и финансовые ресурсы, чтобы попытаться оккупировать всю Украину.

Два источника среди чиновников США сказали, что, по мнению Путина, могла повлиять позиция Трампа и американских переговорщиков. Но чиновники в Вашингтоне остаются настроенными скептически, поскольку Путин известный лжец: он неоднократно заявлял, что якобы заинтересован в заключении мирного соглашения, однако его действия свидетельствуют об обратном. Несмотря на то, что текущие предложения США являются "чрезвычайно щедрыми", поскольку отдают россиянам часть оккупированной территории Украины, Путин может возобновить войну, чтобы захватить большую часть Украины в долгосрочной перспективе.

"Я думаю, что он, возможно, думает – я не хочу сказать, думает в меньших масштабах – но думает о том, какова разумная краткосрочная цель", – сказал изданию один из западных чиновников.

При этом российская экономика и так находится в затруднительном положении, а давление, оказываемое администрацией Трампа, угрожает новыми санкциями и экономическими проблемами. В то же время в случае прекращения войны США заявили, что готовы инвестировать в Россию – что на самом деле очень сомнительное предложение.

"Все это действительно зависит от того, что США готовы предложить, чтобы он мог не просто заявить о победе внутри страны, а действительно почувствовать, что достиг чего-то, что стоит значительной паузы, а затем, возможно, возобновить борьбу позже", — добавил собеседник.

Путин неоднократно возвращался к заявлениям о якобы "историческом происхождении" русского народа и публично озвучивал свою долгосрочную цель захватить больше территории Украины. Максимум, на что способна Москва – "подыграть" США и ограничить цели, чтобы улучшить отношения с Вашингтоном, но явно не отказаться от долгосрочного стремления оккупировать Украину.

"Кремль считает, что его действия отвлекут после тактической паузы, и что потом они смогут использовать сочетание военных, экономических, информационных и политических инструментов для достижения полных целей Путина в Украине и за ее пределами", – отметил европейский чиновник.

Между тем, у Трампа взяли еще 100 дней для сближения позиций Украины и России. Ранее "Телеграф" также писал, что Кремль внезапно заговорил о переговорах с Украиной вместо США. Украинский политолог и общественный деятель рассказал, что произошло.

Отметим, на Западе считают, что Путин обыгрывает администрацию Трампа на переговорах по Украине. Если ему удастся добиться успеха, это может обречь мир на повторение "Мюнхена 1938". Дональд Трамп возобновил давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот принял мирный план, предложенный США, который включает в себя признание аннексии Крыма Россией, но не предусматривает никаких уступок для президента России Владимира Путина. Кремлю этот план нравится – российский министр иностранных дел Лавров рассыпался в похвале Трампу.

Сам Трамп делает заявления о том, что он "очень оптимистично настроен" относительно того, что Украина и Россия заключат мирное соглашение в ближайшие дни. Однако его оптимизм неуместен: все, что делает Трамп – пытается давить на Украину, в то время как против России президент США ничего не предпринимает, а российский правитель Владимир Путин демонстрирует, что он не желает мира.