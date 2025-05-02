"Скромно, по-домашньому": квартира Путіна з золотом, ліпниною та власною церквою насмішила мережу (відео)

Інтерв'ю очільника РФ викликало не тільки інтерес, а й шалене обговорення в інтернеті

Президент Росії Володимир Путін розкрив подробиці свого життя в Кремлі. Він не тільки продемонстрував свою квартиру в Сенатському палаці, а й розповів про те, як часто проводить час у цих стінах.

Як пишуть росЗМІ, політик "дуже часто" ночує в Кремлі, працюючи навіть уночі. Так відбувається, за його словами, останні 3 роки.

Вітальня з кількома світлими диванами, білий рояль, портрет імператора Олександра III та бібліотека — таким є інтер'єр у "хоромах" російського президента. Путін навіть похвалився "домашньою церквушкою".

Інтерв'ю очільника РФ викликало не тільки інтерес, а й шалене обговорення в інтернеті. Користувачі буквально підірвали соціальні мережі сотнями коментарів, іронізуючи щодо показаного інтер'єру та обставин життя росіянина.

"Невелика церквушка в сатани", "Ось це він для чого показав, щоб думали що не в бункері?", "А коли ж він покаже свою валізу?", — такі саркастичні повідомлення швидко розлетілися по всіх платформах. Усі здивувалися також білим роялем у вітальні, на якому Путін "дуже рідко грає", і портретом Олександра III, який, за словами коментаторів, більше нагадує привіт із минулого, ніж частину сучасного інтер'єру.

"300 метрів під землею" і "Туалет не показав, тому що чемодан", — ще декілька фраз, що вразили користувачів інтернету. Гумористи в мережі навіть припустили, що президент не живе в Кремлі, а, в Геленджику чи на Валдаї, у спеціальному укритті.

"Стиль "Бидлостайл"", — посміялася жінка.

Хоча Путін намагається демонструвати своє "домашнє" життя, для багатьох це виглядає скоріше як спроба маскування, адже реальність, ймовірно, виглядає значно інакше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Володимир Путін уперше з початку проведення Курської операції ЗСУ вдягнув військову форму. Його зовнішній вигляд не справив враження ні на українців, ні на самих росіян — у мережі одразу з’явилися десятки іронічних дописів і гострих жартів.